El Porto toma ventaja frente a la Juve y todo se definirá en Turín

El FC Porto aprovechó su condición de local y derrotó este miércoles 2-1 a la Juventus de Turín, en otro de los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League.

El campeón de los nueve últimos ‘Scudetti’, que en las tres últimas ediciones de la Champions no ha pasado de cuartos de final, encajó sendos goles en los primeros compases de cada mitad del partido, obra del iraní Mehdi Taremi (2) y del maliense Moussa Marega (46). Federico Chiesa, en el 82, devolvió las esperanzas.

El equipo portugués se adelantó en el marcador cuando solamente se había jugado un minuto, por medio de Mehdi Taremi.

La Juventus respondió al minuto 16 con un remate de Federico Chiesa, pero el portero del Porto, Agustín Marchesín, desvió el balón.

El equipo de Turín nuevamente se acercó a la portería de Marchesín al minuto 42, con una espectacular chilena de Adrien Rabiot, pero el arquero argentino respondió y desvió el balón.

Solo se habían disputado 20 segundos del segundo tiempo, cuando los locales nuevamente sorprendieron a “la Juve”, esta vez por medio de Moussa Marega y colocaron el 2-0.

Los minutos fueron avanzando y la Vecchia Signora atacó pero no pudo marcar el tanto del descuento.

Al minuto 82, el cuadro de Turín descontó en el marcador, con gol de Chiesa.

Aunque Chiesa puso fin a una serie del Oporto de cinco partidos sin encajar un gol en Liga de Campeones, la Juve no pudo evitar que los lusos firmasen su primera victoria ante los ‘Bianconeri’ en competición europea.

En el otro de los encuentros jugados este miércoles, el Borussia Dortmund derrotó al Sevilla 3-2 en el estadio Sánchez Pizjuán.

Los de Dortmund tuvieron en el noruego Erling Haaland a la figura del encuentro, después de conseguir un doblete.

