El número uno de la ATP, el serbio Novak Djokovic, clasificó este jueves a su novena final del Abierto de Australia, después de imponerse al ruso Aslan Karatsev (114º).

Djokovic, visiblemente liberado de sus dolores abdominales, derrotó fácilmente al ruso Aslan Karatsev (salido de las calificaciones), por 6-3, 6-4, 6-2.

“Nole” se enfrentará este domingo al vencedor de la segunda semifinal, programada el viernes, que opone al ruso Daniil Medvedev (4º) y al griego Stefanos Tsitsipas (6º).

Karatsev, por su parte, después de su extraordinario recorrido en el Abierto de Australia donde eliminó al 9º del mundo Diego Schwartzman, el 19º Félix Auger-Aliassime y el 21º Grigor Dimitrov (aunque mermado éste físicamente), dará un salto cualitativo en la clasificación ATP.

