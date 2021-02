¡Hoy! Nominados y dónde ver los “Premio Lo Nuestro 2021”

Hoy se llevará a cabo la 33º edición de los Premio Lo Nuestro, mismos que reconocen lo mejor de la música latina a lo largo del año. Para este 2021, la ceremonia se celebrará en vivo desde Miami, Florida.

Entre los anfitriones del evento resaltan nombres como: Dayanara Torres, Raúl de Molina, Clarissa Molina, Jomari Goyso, Gabriel Coronel y Tony Dandrades.

En cuanto a los nomimados, J Balvin, Maluma y Camilo son quienes han arrasado. El intérprete de “Blanco” cuenta con 14 nominaciones, el “Pretty boy” con 12 y el esposo de Evaluna Montaner, 9.

Disfrute de esta noche llena de música en el canal de Univisión a partir de las 19 horas.

Los nominados son:

Artista del año

Alejandro Fernández

Bad Bunny

Camilo

Christian Nodal

J Balvin

Karol G

Maluma

Natti Natasha

Ozuna

Sebastián Yatra

Álbum del año

“Alter Ego” – Prince Royce

“Ayayay!” – Christian Nodal

“Colores” – J Balvin

“De Buenos Aires para el mundo” – Los Ángeles Azules

“Guárdame esta noche” – El Fantasma

“Hecho en México” – Alejandro Fernández

“Más caro, que ayer” – Gerardo Ortiz

“Más futuro que pasado” – Juanes

“Papi Juancho” – Maluma

“YHLQMDLG” – Bad Bunny

Canción del año

“ADMV” – Maluma

“Bonita” – Juanes & Sebastián Yatra

“Carita de inocente” – Prince Royce

“Fantasía” – Ozuna

“Favorito” – Camilo

“Keii” – Anuel

“La mejor versión de mi” (Remix) – Natti Natasha & Romeo Santos

“Morado” – J Balvin

“Sólo tú” – Calibre 50

“Tusa” – Karol G & Nicki Minaj

Artista revelación femenina

Chesca

Emilia

Nathy Peluso

Nicki Nicole

Yennis

Artista revelación masculino

Camilo

Jay Wheeler

Natanael Cano Neto Bernal

Rauw Alejandro

Remix del año

“Caramelo (Remix)” – Ozuna, Karol G & Myke Towers

“Dj no pare (Remix)” – Justin Quiles, Natti Natasha, Farruko Ft. Zion, Dalex & Lenny Tavárez

“Hawái” (Remix) – Maluma & The Weeknd

“La cama” (Remix) – Lunay, Myke Towers, Ozuna, Chencho Corleone & Rauw Alejandro

“La jeepeta” (Remix) – Nio García, Anuel, Myke Towers, Brray & Juanka

“La mejor versión de mi” (Remix) – Natti Natasha & Romeo Santos

“Porfa” (Remix) – Feid, Justin Quiles, J Balvin Ft. Maluma, Nicky Jam & Sech

“Relación” (Remix) – Sech, Daddy Yankee, J Balvin Ft. Rosalía & Farruko

“Tattoo” (Remix) – Rauw Alejandro & Camilo

“Yo No Sé (Remix)” – Mati Gómez, Nicky Jam & Reik

Colaboración del año

“Hawái” (Remix) – Maluma & The Weeknd

“Mamacita” – Black Eyed Peas, Ozuna & J. Rey Soul

“Me gusta” – Anitta, Cardi B & Myke Towers

“Me quedaré contigo” – Pitbull & Ne-yo Ft. Lenier & El Micha

“Qué maldición” – Banda Ms De Sergio Lizárraga & Snoop Dogg

“Ritmo (Bad Boys For Life)” – Black Eyed Peas & J Balvin

“Súbelo (Further Up)” – Static & Ben El, Pitbull & Chesca

“Tkn” – Rosalía & Travis Scott

“Tusa” – Karol G & Nicki Minaj

“Un día (One Day)” – J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny Ft. Tainy

Video del año

“Boogaloo Supreme” – Víctor Manuelle & Wisin

“Cuando estés aquí” – Pablo Alborán

“Después de todo – Yordano

“En cantos” – Ile & Natalia Lafourcade

“For Sale” – Carlos Vives & Alejandro Sanz

“Girasoles” – Luis Fonsi

“Mala vida” – Nicki Nicole

“Pecador” – Residente

“Qué lástima” – Chocquibtown & Sech

“Tkn” – Rosalía & Travis Scott

Artista pop del año

Camilo

Carlos Rivera

Enrique Iglesias

Jennifer López

Juanes

Kany García

Pedro Capó

Ricky Martin

Sebastián Yatra

Shakira

Canción pop del año

“ADMV” – Maluma

“Bonita” – Juanes & Sebastián Yatra

“Buena suerte” – Pedro Capó

“Favorito” – Camilo

“No ha parado de llover! – Maná & Sebastián Yatra

“Perdiendo la cabeza” – Carlos Rivera, Becky G & Pedro Capó

“Si me dices que sí” – Reik, Farruko & Camilo

“Tabú” – Pablo Alborán & Ava Max

“Tanto” – Jesse & Joy & Luis Fonsi

“Tiburones” – Ricky Martin

Colaboración pop del año

“Bonita” – Juanes & Sebastián Yatra

“Como así” – Lali Ft. Cnco

“El ciego” – Melendi & Cali Y El Dandee

“For Sale” – Carlos Vives & Alejandro Sanz

“Muchacha” – Gente De Zona & Becky G

“Perdiendo la cabeza” – Carlos Rivera, Becky G & Pedro Capó

“Si me dices que sí” – Reik, Farruko & Camilo

“Tabú” – Pablo Alborán & Ava Max

“Tanto” – Jesse & Joy & Luis Fonsi

“Una mentira más” – Yuri & Natalia Jiménez

Grupo o dúo pop del año

Cali y El Dandee

CNCO

Jesse & Joy

Mau y Ricky

Reik

Álbum pop del año

“Aire” – Jesse & Joy

“Blanco” – Ricardo Arjona

“Colegio” – Cali y El Dandee

“Más futuro que pasado” – Juanes

“Mesa para dos” – Kany García “Munay” – Pedro Capó

“Pausa” – Ricky Martin

“Por primera vez” – Camilo

“Que quiénes somos” – CNCO “20–21″ – Reik

Canción pop/balada del año

“ADMV”- Maluma

“Hongos” – Ricardo Arjona

“Lo que en ti veo” – Kany García & Nahuel Pennisi

“Te adoraré” – Ricardo Montaner

“Una mentira más” – Yuri & Natalia Jiménez

Artista femenina del año – Urbano

Anitta

Becky G

Cazzu

Ivy Queen

Karol G

Natti Natasha

Paloma Mami

Rosalía

Artista masculino del año – Urbano

Anuel

Bad Bunny

Daddy Yankee

Farruko

J Balvin

Maluma

Ozuna

Sech

Canción del año – Urbano

“Fantasía” – Ozuna

“Hawái” – Maluma

“Keii” – Anuel

“La difícil” – Bad Bunny

“Morado” – J Balvin

“Muévelo” – Nicky Jam & Daddy Yankee

“Que tire pa lante” – Daddy Yankee

“Ritmo (Bad Boys For Life)” – Black Eyed Peas & J Balvin

“Sigues con él”- Arcángel & Sech

“Tusa” – Karol G & Nicki Minaj

Colaboración del año – Urbano

“Muévelo” – Nicky Jam & Daddy Yankee

“Qué pena” – Maluma & J Balvin

“Ritmo (Bad Boys For Life)”- Black Eyed Peas & J Balvin

“Sigues con él”- Arcángel & Sech

“Tusa” – Karol G & Nicki Minaj

Álbum del año – Urbano

“1 Of 1″ – Sech

“Colores” – J Balvin

“Nibiru” – Ozuna

“Papi Juancho” – Maluma

“YHLQMDLG” – Bad Bunny

Artista del año – Tropical

Carlos Vives

Gente De Zona

Gilberto Santa Rosa

Juan Luis Guerra

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Silvestre Dangond

Víctor Manuelle

Willie Colón

Canción del año – Tropical

“Boogaloo Supreme” – Víctor Manuelle & Wisin

“Carita De Inocente” – Prince Royce

“El Carnaval De Celia: A Tribute” – Kyen?Es?

“La mejor versión de mí” – Natti Natasha & Romeo Santos

“Lámpara pa’ mis pies” – Juan Luis Guerra

“Lo que te di” – Marc Anthony

“No te vayas” – Carlos Vives

“Pa’lantey pa’tras” – N’klabe, La Tribu De Abrante & Farina

“Perriando (La Murga Remix)” – Reykon Ft. Willie Colón

“Vallenato apretao” – Silvestre Dangond

Durante la ceremonia se le rendirá homenaje al fallecido cantante y compositor mexicano, Armando Manzanero.

Entre los artistas que se presentarán están: Yuri, Alejandra Guzmán, Lila Downs y el pianista Arthur Hanlon.