Rihanna en pleno escándalo al posar en topless con collar de Ganesha

Rihanna está en el ojo del huracán tras compartir en sus redes sociales una fotografía en topless y con un collar del dios hindú Ganesha.

Las críticas no se hicieron esperar, pues diversos usuarios hindúes arremetieron contra ella calificándola de irrespetuosa.

Ganesha es una de las deidades más adoradas en ese país, caracterizada por tener cuerpo humano y cabeza de elefante, representa la abundancia, la inteligencia y la fortuna.

En la imagen, la cantante aparece en topless, luciendo un short, un par de grandes aretes y el largo collar con la figura, todo combinado en color morado, mientras mira a un lado de la cámara.

Aunque muchos halagaron su belleza, otros cientos de personas se mostraron indignadas con la imagen y la acusaron de “apropiación cultural” por usar al Dios como un recurso estético dentro de la fotografía.

El escándalo fue tanto que incluso los políticos de la India comenzaron a criticar a Rihanna.

Por ejemplo, el primer ministro Narendra Modi, con quién ella entró en controversia a inicios de febrero por hablar de las protestas agrícolas, aseguró que era “espantoso ver como se burla vergonzosamente de nuestro amado dios hindú Ganesha”.

wearing a ganesh pendant whilst half naked with absolutely no knowledge of the cultural symbolism it carries, disrespectful as fuck. i expected better from rihanna, my religion is not your damn aesthetic. pic.twitter.com/kToyoSuEYi

— khush🦋🌈 (@shankar_khushi) February 16, 2021