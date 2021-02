Biden anuncia el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el viernes el regresó oficial de su país al Acuerdo de París sobre el clima, con la promesa de hacer de la lucha contra el calentamiento global una prioridad máxima.

Así, Estados Unidos, la primera economía del mundo y segundo mayor emisor de carbono, volvió a ser parte del pacto global de 2015 para enfrentar el peligroso aumento de las temperaturas del planeta. Esto ocurre, además, un mes después de que el presidente Biden asumiera el cargo.

Today, America is officially back in the Paris Climate Agreement. Let’s get to work.

Este reingreso significa que el Acuerdo de París nuevamente incluye prácticamente a todos los países del mundo, después de que el expresidente Donald Trump retirara a Estados Unidos del convenio, argumentado que este era injusto.

En un discurso ante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Biden pidió a los países europeos que redoblen sus compromisos para combatir el cambio climático.

“Ya no podemos retrasar ni hacer lo mínimo para abordar el cambio climático (…) Esta es una crisis existencial global. Todos sufriremos las consecuencias”, dijo el mandatario.

This morning, I’m delivering remarks on the partnership between Europe and the United States at a special event hosted by the Munich Security Conference. Tune in. https://t.co/QDhEw6oytK

— President Biden (@POTUS) February 19, 2021