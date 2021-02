Thelma Aldana: “Hoy dejé a Neto Bran como lo dejó el 3K”

Cuando el alcalde de Mixco, Neto Bran publicó un video en Facebook denunciando una persecución política, las reacciones no se hicieron esperar. Entre ellas resaltó la de la exfiscal general y exjefa del Ministerio Público, Thelma Aldana.

La exfiscal publicó un mensaje directo al jefe edil y lo señaló en respuesta a la denuncia hecha horas antes por Bran. El alcalde no reparó en responder e incluso fijo el mensaje en su perfil público.

Cierto! Pero no me di cuenta en su momento como eran, pero hoy con pruebas me defenderé en Guatemala 🇬🇹

— Neto Bran (@netobran) February 20, 2021