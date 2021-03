Ivonne Montero revela complicaciones de salud tras contagiarse de COVID-19

Ivonne Montero, actriz mexicana de 46 años, ha confirmado que se contagió de COVID-19 y que al parecer los síntomas se han complicado.

Hace unos días, la famosa había revelado en redes sociales que se había contagiado y que por eso permanecía aislada, pero hace unas horas dijo que la tos se había intensificado e incluso que ya tenía daño pulmonar lo que provocó la preocupación de sus fans.

“Les cuento que no ha sido fácil toda esta semana he tenido fiebre, se me ha intensificado la tos ya me hicieron una tomografía, tengo daño pulmonar y ahorita tengo 39.2 de fiebre, no me siento muy bien que digamos, pero bueno estoy con ánimo”, dijo en un video.

En su publicación se puede ver a Montero algo cansada pero como ella lo mencionó se siente con muchos ánimos y de que pronto pasara dicho mal que la tiene en cama desde hace varios días.

Mientras tanto sus fans comenzaron a animarla y le hicieron saber que es una mujer fuerte pues ha estado en peores batallas.

“Vamos con ánimo Montero, estarás bien”, “La actitud también vence esta enfermedad, ánimo”, “Estarás bien hermosa pero si te sientes muy mal ve al hospital”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.

Ivonne Montero además de actuar y bailar es considerada una de las mujeres más hermosas del espectáculo, pues la famosa originaria de México tiene una escultural figura que provoca suspiros.

