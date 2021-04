VIDEO. Lewis Hamilton gana la 99 “pole position” de su carrera

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) obtuvo este sábado la 99ª pole position de su carrera en el Gran Premio de Emilia Romaña, Italia, que se correrá este domingo.

Con ello saldrá primero y buscará ganar su segundo GP de la temporada 2021 de Fórmula Uno, donde tiene el deseo de batir el récord impuesto por el germano Michael Schumacher con más títulos ganados en la historia del automovilismo.

“Nadie en el equipo se esperaba una pole position hoy”, admitió en conferencia de prensa el propio Hamilton.

Esta vez, Hamilton (36 años) consiguió una mejor vuelta en el circuito de 4,909 km de un minuto, 14 segundos y 411 milésimas.

