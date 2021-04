Victoria Ruffo tuvo Covid-19 y revela las secuelas que no supera

Varias celebridades no han podido escapar del contagio de Covid-19, una de ellas fue Victoria Ruffo.

L actriz hace poco reveló el tormento de haber tenido la enfermedad que le afectó a finales del 2020.

Durante una entrevista con TVyNovelas, explicó que supone que el contagio se dio por una compra del supermercado.

“No, ya nos dio a todos. Omar fue el primero en enfermarse y estuvo bastante delicado. Tuvo fiebres de 41 y 42 grados, ya desvariaba”, reveló.

[ENTREVISTA] Victoria Ruffo habla de sus 20 años de matrimonio, cuenta como ha vivido la pandemia, y cuales son sus planes para su vida personal y profesional @victoriaruffo31 ¡Que bueno que estás muy bien #Queen! Te amamos con todo nuestro corazón #RuffoPowerSiempreContigo ❤️ pic.twitter.com/q9iCm4Eo5v — VickyRuffoWebOFicial (@VickyRuffoWeb) April 19, 2021

Agregó que cuando su marido superó a la enfermedad ella viajó a Pachuca, en noviembre del 2020. “Supongo que algo que entró del súper llevaba el virus y nos contagiamos Anuar, Vicky y yo”.

La enfermedad la hizo permanecer varios días encerrada, debido a los padecimientos como tos, diarrea, pérdida de gusto y olfato.

“Estuvimos encerrados 20 días cada uno en su habitación. Gracias a Dios, ellos fueron casi asintomáticos, se recuperaron sin problemas”, aseguró.

Pero para ella fue un poco más fuerte, pues meses después todavía no se recupera del todo: “Yo tuve algo de tos, diarrea, perdí gusto y olfato y hasta hoy no los recupero cien por ciento”, explicó.

Un renacer para la actriz

Tras más de un año en pandemia, Victoria Ruffo agregó que dejó de fumar durante este largo confinamiento.

“Dejé de fumar en plena pandemia. Un día hablaba lo encendí y me dio un mareo horrible, se me movió toda la casa, me dolían los ojos, la cabeza”, confesó la actriz.

Supuso que se desmayaría, pero se recuperó, le dio una segunda fumada y tuvo ganas de vomitar. De manera apagó el cigarro y no ha vuelto a fumar hasta ahora.

Sobre su estado pulmonar dijo que están en buen estado y que no necesitó ir a un neumólogo, lo que define como una bendición de Dios.