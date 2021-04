Conoce a la “Barbie mexicana”, primera mujer trans que llega a Acapulco Shore

El famoso y polémico programa Acapulco Shore, renueva su elenco para la octava temporada.

En esta nueva entrega destaca el discurso incluyente con la participación de la primera mujer trans en el proyecto, Jaylin Castellanos.

“En mi vida he tenido muchas experiencias y esta fue bastante increíble, convivir con más de 15 personas en una casa, te vuelves loca”, dijo la influencer en una conferencia.

La joven es actriz, modelo y tiene más de 110 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Además, la ahora integrante de Acapulco Shore se hace llamar la “Barbie mexicana” y durante la conferencia aseguró que se sintió cómoda y respetada durante los 25 días que vivió en la casa de Acapulco.

Sin embargo, al contar su historia, aseguró que no todo ha sido “miel sobre hojuelas” en su vida.

Más detalles de la nueva participante de Acapulco Shore…

Ella misma se describió como “una persona muy sensible que a veces no lo demuestra, me guata llamar la atención”, comentó Jaylin.

Además, Castellanos, agregó: “No nací guapa, tuve que pasar por cirugías, procesos hormonales, terapias. Vivir la discriminación por ser trans es difícil”.

Finalmente, la modelo enfatizó: “Ser la mujer que soy ahora me ha costado mucho en la vida”.

En su perfil de Instagram, la “Barbie mexicana” comparte fotografías de su día a día, además de presumir sus espectaculares atributos.

Hace unas semanas atrás, Jaylin levantó pasiones entre sus seguidores, al compartir una fotografía en un diminuto traje de baño.

El atuendo en color negro resaltó cada una de sus curvas, provocando todo tipo de comentarios por parte de sus admiradores.

Será el próximo 27 de abril cuando se estrene la nueva entrega de Acapulco Shore. Sin embargo, ya han corrido fuertes rumores de algunas de las cosas que se vivieron dentro de la lujosa casa.

Con la llegada de los nuevos shores, se puedes esperar muchas cosas.