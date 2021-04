“Quiero escucharlos”, dice vicepresidenta de EE. UU. a líderes comunitarios de Guatemala

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, se reunió el martes con líderes comunitarios de Guatemala decidida a poner a la población guatemalteca en el centro de las soluciones a las causas que impulsan la migración irregular a Estados Unidos.

Harris, a quien el presidente Joe Biden encomendó atender la creciente llegada de migrantes del Triángulo Norte centroamericano a la frontera entre Estados Unidos y México, dijo que el enfoque del gobierno estadounidense será “amplio” pero sobre todo “basado en el lugar”.

“Estamos construyendo una estrategia integral” para abordar los “factores agudos” que hacen que la gente “deje ahora mismo” su casa: la violencia, la corrupción, la pobreza, la falta de oportunidades económicas, el impacto del cambio climático, señaló.

“La razón por la que quería estar con ustedes y saber de ustedes”, agregó, “es que conocen a las personas que están detrás de las estadísticas (…) Creo que pueden ayudarme a identificar a las comunidades que más necesitan apoyo”, incluidas las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas y las personas LGBTQ.

Today, I met with Guatemalan community leaders. They have invaluable insight into what is happening on the ground in the wake of hurricanes, drought, and the pandemic. I look forward to working with them to help the people of their country build a more hopeful future. pic.twitter.com/qHAMWT5dZH

— Vice President Kamala Harris (@VP) April 27, 2021