Andrea Lagunés confiesa que las telenovelas la rechazan por su físico

Con apenas cinco años de edad, Andrea Lagunés saltó a la fama al dar vida a ‘Chabelita’, la tierna protagonista de la inolvidable telenovela infantil Gotita de amor, en 1998.

Desde entonces, muchos le auguraron a la actriz un gran futuro por delante en el mundo de los melodramas por su talento y carisma que demostró a tan temprana edad.

Tras su debut protagónico, la tierna y talentosa niña continuó actuando en diferentes producciones televisivas.

Después de su participación en el teledrama infantil ¡Vivan los niños! en el año 2002, se desvaneció sin más de las novelas, quedando vigente solo en el recuerdo del público al que le robó el corazón.

Contrario a lo que muchos piensan, Andrea Lagunés no se alejó del género televisivo donde dio sus primeros pasos como intérprete hace más de 20 años por una decisión suya, sino por un motivo ajeno a ella: el rechazo en la industria televisiva por su aspecto físico infantil.

Así lo confesó la intérprete de hoy 28 años durante un reciente live a través del canal de YouTube de Tlnovelas para recordar su paso por Gotita de amor.

“No es como que las haya dejado, más bien de repente cuando empecé como en este proceso de niña, adolescente y todo esto siempre me han dicho que me veo mucho más chica de lo que soy, espero que sea cierto y que no me estén mintiendo”, comenzó a declarar tras ser cuestionada por fans.

Durante su participación destapó que en cada audición que hacía para una telenovela, los productores persistentemente le daban un “no” como respuesta alegando que se veía mucho más joven de lo que era.

“Hacía castings para novelas ya como más juveniles y me decían que no, que me seguía viendo como niña todavía, que no me podían poner ya como enamorándome de alguien o cosas así ya un poco más fuertes que porque me seguía viendo muy chiquita, entonces pues así ha sido la historia de mi vida”, confesó.