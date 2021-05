Will Smith aparece con sobrepeso y afirma que esta en la “peor forma” de su vida

El carismático actor de Hollywood, Will Smith, decidió sincerarse con sus seguidores de Facebook e Instagram.

Y es que el famoso colgó una fotografía para enseñar que está en “la peor forma de su vida”.

La estrella abordó su “sobrepeso” desde una perspectiva positiva, mostrándose al natural ante el mundo en una foto en la que le vemos su “barriga”.

Smith, siempre ha llevado una alimentación equilibrada que le ha permitido lucir su cuerpo en forma en los papeles a los que da vida.

Algo que parece que no ha estado en sus planes de última temporada. Lo que tampoco le supone ningún problema y así lo dejó claro al comentar con gran sentido del humor que no está en su mejor momento físico.

“Voy a ser sincero con todos vosotros: Estoy en la peor forma de mi vida”, escribió la estrella de cine junto a la instantánea en la que le vemos mostrando su cuerpo.

En la imagen vemos al actor de 52 años, de pie en su jardín en calzoncillos y una sudadera abierta que deja a la vista su torso.

No cabe duda que sus “perfectos abdominales”, a los que tiene acostumbrados a sus fans, han quedado en el olvido.

Will Smith, sin complejos…

Asimismo, su naturalidad y falta de complejos para mostrar su peor versión física ha sido bien recibida en las redes sociales.

Muchos de sus fans no han dudado en recordarle que no importa como luzca, porque siempre sigue siendo Will Smith y por lo tanto se ve genial.

Hasta el momento, la fotografía superaba los más de 5 millones de likes, sin olvidar los cientos de comentarios que recibió la postal.

Actualmente, el actor de Hollywood supera los más de 52 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

En su cuenta muestra su día a día.