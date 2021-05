María Conchita Alonso revela el affaire con el esposo de Andrea Legarreta

María Conchita Alonso ahora es el centro de la polémica después de sacar a la luz un romance con el esposo de Andrea Legarreta.

La cantante reveló que en su momento tuvo una relación con el exintegrante de Timbiriche, Erik Rubín.

Durante una entrevista que concedió al periodista Gustavo Adolfo Infante para el canal de YouTube de ‘Imagen’, dio algunos detalles.

Ella también compartió que tiene ‘suerte’ con los hombres más jóvenes en el terreno amoroso. Explicó que aunque busca a un hombre maduro con metas claras, centrado y éxito profesional, por lo regular atrae jóvenes.

Andrea Legarreta y Erik Rubín tienen 21 años de casados, pero antes de ser un muy feliz matrimonio con dos hermosas hijas, Mia y Nina, cada uno tuvo su pasado y sus primeros romances.

El también actor mexicano de origen ucraniano tiene su pasado, uno muy movida y en el que estuvieron involucradas varias famosas y estrellas del mundo del espectáculo, como Angélica Rivera, Salma Hayek, Thalía y y ahora María Conchita Alonso.

En marzo, Andrea defendió a su esposo en declaraciones al periodista Eden Dorantes:

“Son situaciones que hemos platicado de la vida, nos hemos reído juntos, nos divertimos todo lo sabemos. En algún momento, sabían que él era un desmadre, no se me asusten. Yo que soy su esposa no estoy ofendida, no estoy asustada, no estoy preocupada, no me siento indignada. Nos hemos carcajeado hablando de su vida y de la mía”.