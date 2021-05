VIDEO. Santa Lucía vence por la mínima a Guastatoya en la ida de las semifinales

Este viernes se terminaron de disputar los segundos 45 minutos de la semifinal de ida entre Santa Lucía y Guastatoya y el equipo jaguar se quedó con el triunfo 1-0.

En los primeros minutos del encuentro jugado el jueves, ambos equipos buscaron el arco con el objetivo de abrir el marcador lo antes posible.

Pero fue Santa Lucía quien lo logró al minuto 10, cuando un centro sobre la banda de la izquierda de Manfre Icute, encontró a Jonathan Velásquez dentro del área y Velásquez con un espectacular taconazo abrió el marcador, dejando sin reacción al costarricense Adrián de Lemos.

Después de la anotación luciana, el pecho amarillo intentó reaccionar en búsqueda del empate.

Maximiliano Lombardi tuvo en sus zapatos el empate del duelo pero no aprovechó.

Al minuto 24 Guastatoya se quedó con un hombre menos tras la expulsión del mexicano Omar Domínguez Palafox, tras una falta altera sobre Romario da Silva.

#Clausura2021 | El mexicano Omar Domínguez Palafox fue expulsado al minuto 24, tras una falta sobre el brasileño Romario da Silva Minuto 30, Santa Lucía 1-0 Guastatoya 📸 @noel_solis pic.twitter.com/djUjNgidfC — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 13, 2021

A poco que finalizara el primer tiempo, Thales Moreira cabeceó y de Lemos salvó al pecho amarillo de recibir la segunda diana de la tarde.

Prevalece el triunfo luciano

En el inicio del segundo tiempo, ya este viernes, los lucianos buscaron con insistencia marcar su segundo tanto del cotejo.

Al 62′ Manfre Icute sacó un potente disparo que puso en aprietos al arquero josefino de Lemos.

El pecho amarillo no atacaba mucho, primero ya que consideraba que el resultado 1-0 era remontable en la vuelta, y segundo, debido al hombre menos tras la expulsión de Omar Domínguez Palafox.

Velásquez había anotado su segunda diana al minuto 81, sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de juego.

Sobre el final del cotejo, el árbitro Julio Luna expulsó a Luis Landín por una falta con los tacos por delante sobre Velásquez.

#Clausura2021 | El mexicano Luis Landín es expulsado del partido por una altera falta sobre Jonathan Velásquez 📸 @noel_solis pic.twitter.com/G5PgipkskF — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 14, 2021

El partido de vuelta se disputará el próximo domingo, a las 15:00 horas, en el estadio David Cordón Hichos y Willy Coito Olivera no podrá contar con los mexicanos Domínguez Palafox y Landín, que se constituyen en sensibles bajas.

Reacciones

“A dios gracias se nos dio el resultado 1-0, vamos a ir a hacer un buen partido el domingo y primero Dios todo nos sale bien para llegar a la final”, dijo el lateral de Santa Lucía, Kevin Ávila.

“Para nosotros como equipo es importante este resultado (…) Iremos a luchar como equipo esperando que las cosas se nos den y sacar un buen resultado”, agregó.

Esto dijo Kevin Ávila de Santa Lucía tras el triunfo de 1-0 sobre Guastatoya en la semifinal ida del #Clausura2021 que se disputó en el estadio luciano. @Deportes_PN ⁦@EUDeportes⁩ pic.twitter.com/x5lSfzyQyY — Omar Solís (@noel_solis) May 14, 2021

Por su parte Luis “el Salamá” Martínez, ariete de Guastatoya, dijo que “faltan 90 minutos y en casa tenemos todas las fuerzas para poder remontar”.

El oriundo de Salamá, Baja Verapaz, se quejó del arbitraje, ya que según él le cometieron una falta que el árbitro no vio: “Si vas a marcar, marca parejo y no solo lo que querrás ver como árbitro, con ese sabor me voy, de que nos pudieron haber marcado ese tiro penal”.

Esto dice Luis Martínez de Guastatoya tras la derrota 1-0 ante Santa Lucía en la semifinal ida del #Clausura2021. ⁦@EUDeportes⁩ @Deportes_PN pic.twitter.com/M8UJAOmqBH — Omar Solís (@noel_solis) May 14, 2021