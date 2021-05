Enrique Miranda, el múltiple campeón de Liga Nacional

El barriporteño, Enrique Miranda, sumó recientemente un nuevo récord en su carrera deportiva, pues por quinta ocasión se coronó campeón de Liga Nacional, esta vez con Santa Lucía, tras castigar en una nueva final a Comunicaciones.

El jugador de 30 años, originario de Puerto Barrios, Izabal, fue la gran figura de la final del Torneo Clausura, pues anotó en el tiempo de reposición, el gol que le dio el título a los lucianos y que sumió en la depresión a los cremas.

Sin embargo, no es la primera vez que Kike es protagonista en una final ante los albos, antes, también anotó en el triunfo de Suchitepéquez en el Clausura 2016, cuando los “venados” se coronaron con un global de 4-2.

Miranda, que además ha ganado títulos con Comunicaciones, Suchitepéquez, Antigua GFC y Guastatoya, conversó en el “Súper Deportivo”, sobre su hazaña, su palmarés y la camiseta que le ha servido como amuleto en las dos finales ante los cremas.

¿Este título tiene un sabor especial?

Sí, porque no había tenido tanta participación con el club, siempre estuvieron esperando un poco más de mí y gracias a gracias a Dios se dio en el momento justo. Anotar en una final siempre es algo lindo, no importa el equipo que sea, y más que fue para lograr el título.

Fue la figura…

A veces por el tiempo que uno lleva jugando espera ser tomado más en cuenta. Siempre me mantuve esperando, aguanté todo y creo que Dios siempre nos pone en el lugar y en momentos especiales por no darse por vencido y esperar siempre su momento.

¿Qué le dijo el técnico al entrar a la cancha?

Solo me dio indicaciones en la posición que quería que jugara, que cambiara con Trejo que estaba más arriba, lo pasó más abajo para que yo tuviera más libertad hacia arriba. El profe siempre mantuvo la confianza en mí, a pesar de que no tuve muchos minutos. Es de darle el merito a él porque hizo un gran torneo, yo estaba esperando mi momento y el profe acertó al hacerme entrar.

¿La playera que mostró es la misma que usó con Suchi?

Sí, es la misma. Casualmente solo para la final la usé, como no había tenido tantos minutos no la usaba, pero llegó el momento. Dice ‘Gracias a Dios por tantas bendiciones’”.

La ha ganado dos de tres finales a Comunicaciones…

Dios me dio esa revancha no solo contra Comunicaciones, si no de logar un título. Por la manera como perdí con Heredia ante Comunicaciones, cualquiera se hubiera desesperado, pero seguí peleando para lograr un título y gracias a Dios se me han dado varios.

¿Cómo fue el momento del gol?

Cuando vi que el balón iba hacia adentro fue el momento más lindo. Gracias a Dios se nos dio el título.

Se agranda su palmarés…

Sí, gracias a Dios, fui campeón con Comunicaciones en el Apertura 2014 y Clausura 2015, Con Suchi en el Clausura 2016, con Antigua en el Apertura 2016, con Guastatoya gané un título de Campeón de Campeones, con Heredia fui subcampeón en el Clausura 2013 y Apertura 2013 y ahora con Santa Lucía.

¿Seguirá con Santa Lucía?

Falta que nos pongamos de acuerdo con los directivos, estamos en pláticas, pero la intención es seguir, la prioridad es Santa Lucía porque están tratando de hacer bien las cosas y eso es importante. A pesar del mal torneo que tuvimos, el anterior, ellos mantuvieron la calma y siguieron confiando en los jugadores, no lo desarmaron por pelear el descenso, más bien se le dio la confianza al grupo y ese es el mérito. Estoy contento por eso y esperamos poder concretar.