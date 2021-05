Champions League: Conozca donde ver la Gran Final entre Manchester City y Chelsea

El Manchester City de Josep Guardiola se presenta como favorito ante el Chelsea de Thomas Tuchel en la final de la Liga de Campeones, el sábado en Porto, pero el pulso entre estos dos equipos ingleses promete en cualquier caso emociones fuertes.

Esta final debía haberse disputado en Estambul, pero la pandemia del covid-19 y las restricciones vigentes motivó el cambio de sede y el escenario será el estadio del Dragón de la segunda ciudad portuguesa.

En la grada, eso sí, podrá haber sabor al ‘viejo fútbol‘. Después de meses de gradas vacías, 16 mil aficionados, de ellos 10.000 procedentes del Reino Unido, podrán asistir en vivo a esta final.

Este sábado 29 de mayo se disputará la Gran Final de la UEFA Champions League 2020/2021, el juego arrancará a las 13:00 horas (horario de Guatemala).

Dicho juego se podrá ver por las pantallas de Fox Sports y ESPN, el que sea de su preferencia.

También puede seguir el juego a través del 89.7 de Emisoras Unidas.

