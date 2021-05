A través de una conferencia de prensa por vía Zoom, Carlos Rivera presentó su nueva producción “Leyendas“.

“Este álbum es un homenaje a los pioneros de la música iberoamericana. Es un regalo para el corazón y un abrazo para el alma y espíritu de las personas que aún creemos en el amor verdadero. Soy demasiado romántico, yo sí creo en ese amor”, comentó el exacadémico durante la conferencia.

Como sencillo de salida el cantante mexicano seleccionó “Todavía”, uno de los últimos tracks grabados por el maestro Armando Manzanero, primer artista en sumarse al ambicioso proyecto “Leyendas”.

Este álbum reúne el talento de artistas que en los años 70, 80 y 90 abrieron las puertas del mercado latino en todo el mundo. Raphael (“Estar Enamorado”), Roberto Carlos (“Un Millón de Amigos”), Gloria Estefan (“Puedes Llegar”), Franco de Vita (“Tú De Qué Vas”) y Omara Portuondo (“Lágrimas Negras”) son algunas de las estrellas que acompañan al cantante mexicano en este primer volumen.

“Honrar a las grandes leyendas de nuestra música es un deber de todos los que seguimos el camino que ellos trazaron”, comenta Carlos. “He tenido la fortuna de que mi música haya podido llegar a muchos países de Latinoamérica y Europa, pero eso no habría sido posible sin que estos grandes artistas abrieran las puertas antes. La música latina comienza con muchos de ellos”, agrega.

Durante la conferencia le preguntaron cómo fue trabajar junto a Armando Manzanero.

“La partida del maestro Manzanero me dolió mucho. Fue el primero en creer en este proyecto y que me abrió las puertas de su casa, incluso quedó una comida pendiente pero espero que en el más allá podamos cumplirla en un futuro”, expresó.

Por este gran cariño, el mexicano se decidió que dicha colaboración con Manzanero fuera el primer sencillo en presentarse.

Lo comparan con Chayanne

Durante la entrevista se le cuestionó sobre qué opinaba de las comparaciones que ha recibido con el cantante puertorriqueño.

“Para mí Chayanne es un gran artista, ya quisiera tener la fama que él tiene y espero algún día llegar donde él está ahora. Lo admiro mucho y no me molesta para nada que me comparen, aunque si sé decir que mi trabajo y el suyo es totalmente diferente. Cada quien tiene su propia música”, expresó.

Los temas que contiene “Leyendas” son:

1•Un Velero Llamado Libertad feat José Luis Perales

2• Un Millón de Amigos feat Roberto Carlos

3• Estar Enamorado feat Raphael

4• Amor Amor feat José José

5• Todavía feat Armando Manzanero

6• Agárrense de las Manos feat José Luis Rodríguez “El Puma” 7• Puedes Llegar feat Gloria Estefan

8• Amor Eterno feat Rocío Dúrcal

9• Tú De Qué Vas feat Franco de Vita

10• Lágrimas Negras feat Omara Portuondo

11• Himno de Mi Corazón feat Mercedes Sosa

12• La Belleza feat Luis Eduardo Aute

13• Algo De Mí feat Camilo Sesto

14• Yo No Sé Qué Me Pasó feat Juan Gabriel

