Rafinha dejará de ser parte del campeón, Santa Lucía

Uno de los jugadores más importantes del campeón, Santa Lucía, durante el Torneo Clausura 2021 fue el brasileño Rafael Da Rosa, quien con su futbol vistoso contribuyó para que los lucianos consiguieran su primer título de la historia.

Al lado de Jonathan Velásquez y José Javier del Aguila, Rafinha formó un tridente que le dio muchos réditos al equipo dirigido por el nicaraguënse Mario Acevedo.

No continuará con Santa Lucía

Este miércoles, la página oficial de Santa Lucía informó que Rafael Moreira no continuará en el club para la próxima temporada, donde los jaguares tendrán participación internacional en la Liga Concacaf.

Emisoras Unidas dialogó con el jugador sudamericano, quien manifestó que hasta este momento no ha recibido ninguna notificación oficial que confirme su salida.

“No me dijeron nada, pero me han mandado que en algunas páginas ya salió que no sigo en Santa” indicó.

Se contactó al presidente del cuadro campeón, Rodolfo Puertas, y también confirmó la salida del brasileño.

Altas y bajas de Santa

Hasta este momento, Santa Lucía ha confirmado la continuidad de los siguientes jugadores:

Manfre Icuté

Willian Amaya

Edin Valiente

Isaac Acuña

José Javier del Aguila

Diego Ruiz

Edwin Morales

Jonathan Velásquez

Thales Moreira

Diego Santis

Mynor Trejo

Jorge Mathul

Elder Hernán

Kendel Herrarte

Brayan Morales

Respecto a los refuerzos se han oficializado la llegada de los siguientes futbolistas:

Brandon de León (Municipal)

Juan David Osorio (Antigua GFC)

Kener Lemus (Antigua GFC)

José Morán (Antigua GFC)

Mynor Pop (Quiché FC)

Charles Martínez (Sanarate)

Javier Estrada (Municipal)

Y los jugadores que ya no continuarán son: Anllel Porras (Municipal), Braulio Linares (Antigua GFC) y Rafinha.