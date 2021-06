Ancelotti: “Entrenar al Real Madrid es una responsabilidad, pero una responsabilidad bonita”

Después de pasar por varios equipos, donde también logró éxitos importantes, Carlo Ancelotti ha regresado al Real Madrid, esta vez, en lugar del francés Zinedine Zidane.

Este miércoles ha sido su presentación oficial como nuevo técnico merengue y el italiano ha manifestado sentirse feliz de volver a la que siente que es su casa.

“Tengo un muy buen recuerdo de los dos años que he pasado aquí, de los títulos, de la relación que he tenido con todos y creo que vamos a repetir algo nuevo en esta nueva experiencia”, aseguró.

“Estoy muy feliz de volver aquí, a lo que siento que es mi casa”, dijo en su rueda de prensa de presentación el técnico italiano, quien dirigió al equipo merengue entre 2013 y 2015 y se alzó entonces con la décima Liga de Campeones europea (2014).

Contrato por tres temporadas

Su nuevo contrato es por tres años.

“Creo que vamos a repetir algo bueno en esta nueva experiencia”, agregó Ancelotti, procedente del Everton inglés y sustituto en el banquillo merengue del francés Zinedine Zidane.

Ancelotti recupera las riendas del Real Madrid tras una temporada sin títulos, y con varias incógnitas en cuanto a la plantilla.

¿Qué pasará con Sergio Ramos?

Interrogado sobre la continuidad de Sergio Ramos, cuando se multiplican los rumores de partida, Ancelotti insistió en que no ha tenido tiempo de hablar del futuro de la plantilla, y en que eso “lo vamos a plantear en los próximos días”.

No obstante, dejó caer que la partida de Ramos sería un escenario posible, al afirmar: “Yo no me imaginé un Real Madrid sin Carlo Ancelotti, pero ha pasado. Tenemos que aceptar todo”.

“Vamos a hablar con el jugador”, añadió refiriéndose al defensa, que tiene ya 35 años y se quedó fuera de la convocatoria de la selección española para la Eurocopa.

*Con información de AFP