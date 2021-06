VIDEO. Chile logra derrotar a Bolivia sin convencer

La Selección de Chile se impuso este viernes 1-0 a Bolivia en partido correspondiente a la segunda jornada de la Copa América que se disputa en Brasil.

El único gol del partido fue obra del inglés-chileno Ben Brereton, quien anotó su primer gol con la camiseta de Chile en su segundo juego como internacional con ‘La Roja’.

🇨🇱 One start. One goal. Already a chilean hero!

Chile y Bolivia se enfrentaron esta tarde en partido correspondiente a la segunda jornada de la Copa América, el duelo se desarrolló en la Arena Pantanal.

La escuadra chilena fue amplia dominadora desde los primeros minutos y no se tardaron mucho en aperturar el marcador y es que a los 10 minutos de juego ‘La Roja’ ya estaba por delante en el marcador.

El inglés-chileno Ben Brereton puso el primer gol del juego tras una gran habilitación de Eduardo Vargas, Brereton recortó y definió ante la defensa vencida para anotar su primer gol con la camiseta de la Selección de Chile.

