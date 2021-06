Todo listo para el inicio del Tour de Francia en su edición 108

Este sábado 25 de junio iniciará el Tour de Francia, en su 108ª edición, con un recorrido de 197,8 km en tierras bretonas, entre Brest y Landerneau, con cuatro cotas por el camino, la última de ellas de tercera categoría.

La primera de las 21 etapas tendrá tres kilómetros de ascenso al 5,7%, con una pequeña parte inicial al 14% de desnivel, lo que aventaja a corredores con final explosivo.

Landerneau (16.500 habitantes), ciudad natal de Jean Malléjac, segundo del Tour en 1953, recibe la carrera por primera vez.

“No me esperaba una llegada tan dura”, admitió Julian Alaphilippe, actual campeón del mundo, después de reconocer el recorrido, más necesario que nunca ya que hasta llegar a esa cota final hay varios peligros.

