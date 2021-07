Revelan que The Weeknd será protagonista de la nueva serie “The Idol”

The Weeknd fungirá como guionista, protagonista, co-creador y productor en la serie The Idol, de la cadena HBO.

Junto al él también está detrás Sam Levinson, la mente creativa detrás del éxito mundial Euphoria.

La serie narra la historia de una cantante de pop que comienza un romance con un enigmático propietario de un club de la ciudad de Los Ángeles, California, quien resultar ser un líder de una secta desconocida.

Durante 2020, el canadiense fue el guionista del episodio “A Starboy is Born” de la serie animada American Dad!.

Como actor, su papel más destacado fue en la aplaudida película Uncut Gems en 2019, donde dio vida a una versión ficticia de sí mismo, en donde compartió cast a lado del legendario Adam Sandler y Julia Fox.

Por otro lado, más apegado a su gremio, ha figurado como director en algunos de sus videoclips, tal es el caso de Try Me, canción incluida en su álbum My Dear Melancholy de 2018.

Detalles de la serie

Aún se desconoce gran parte del reparto de la serie; sin embargo, algunos medios creen que existe que la ganadora del Emmy, Zendaya, forme parte del proyecto al ser considera como la más grande musa de Levinson durante sus últimas entregas.

En 2019, Deadline informó que Joseph Epstein fungirá como showrunner, así como también de escritor del proyecto. Levinson, Tesfaye, Fahim, Epstein, Ashley Levinson, Kevin Turen y Aaron L. Gilbert de Bron Studios serán los productores ejecutivos.

Mary Laws, quien ha escrito Succession y Preacher para la misma cadena televisiva, escribirá y será co-productora ejecutiva. El representante de The Weeknd, Wassim “SAL” Slaiby, y la directora creativa La Mar C. Taylor, también serán co-productores ejecutivos.

Por el momento aún no se cuenta con una fecha de estreno para The Idol en HBO.

