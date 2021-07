Youtuber YosStop podría pasar más de 10 años en cárcel y así reacciona su familia

Hace algunos días, la Fiscalía General de Justicia de México confirmó la detención de la youtuber YosStop por presunta pornografía infantil en agravio de una persona menor de edad.

En marzo pasado, la joven Ainara ‘S’ denunció a un grupo de jóvenes y a la youtuber conocida como YosStop o Yoss Hoffman, por violación equiparada y pornografía infantil.

Según la denuncia, el 25 de mayo de 2018, cuando Ainara era menor de edad (tenía 16 años), acudió a una fiesta al domicilio de Axel ‘A’, donde consumieron bebidas alcohólicas, lo cual dio como resultado que la adolescente tuviera una alteración de los sentidos.

En el lugar, Carlos ‘R’, Julián ‘G’, Axel ‘A’ y Nicolás ‘B’ introdujeron una botella de champagne en la zona genital de la víctima mientras ella estaba en estado de ebridad, lo cual constituye una conducta delitiva por violación equiparada, narra Schütte & Delsol Gojon Abogados, la firma de abogados que la representa.

Todo esto fue documentado en una videograbación. Los jóvenes compartieron después este video, donde quedó grabado el ilícito, con Patricio ‘A’, quien era vecino y amigo cercano de Axel ‘A’. Esto constituye el delito de pornografía infantil.

Ainara se vio envuelta en una pelea también videograbada que se hizo viral. YosStop subió a su canal el video “Patética Generación” (el cual ya no se encuentra en YouTube) en el que hizo comentarios sobre la pelea.

En este video, la youtuber mencionó que Ainara se hizo famosa porque “en una peda se dejó meter una botella de Möet, o sea de champagne, por la vagina”.

Ante esto, ahora la víctima denuncia a la youtuber por haber dado “fama” a su violación.

En una publicación en Twitter, Yoseline Hoffman escribió: “Hace 1 año subí un video de una niña que le metieron una botella por ahí mero y en su momento dijo que no era ella, he aquí lo que puso… ahora dice que la violaron. Pendejos los que crean, nomás quiere sus 5 minutos de fama, ten niña, disfruta”.

Varios años en cárcel

De acuerdo con el artículo 187, párrafo cuarto del Código Penal de la Ciudad de México, los cargos se basan tras publicar, recibir, reproducir y almacenar pornografía infantil. Según la acusación en contra de YosStop, ella habría cometido tales señalamientos.

El Código Penal Federal establece penas de 7 a 12 años de prisión a quien fuera encontrado culpable del delito de pornografía infantil.

Por el momento se desconoce cuál será la pena de la joven quien se encuentra con prisión preventiva.

Su hermano reacciona

Ryan Hoffman, también famoso youtuber mexicano habló sobre el proceso que enfrenta su hermana.

“Gracias por todos sus mensajes, mi familia y yo lo apreciamos mucho. En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento… Siempre enfrentaré cualquier situación con la mejor de las vibras. Tal cuál y cómo me conocen… Los quiero mucho”, escribió el youtuber conocido como “Rayito”.

También le puede interesar: ►Detienen a youtuber YosStop, acusada de pornografía infantil