Amber Heard revela que se convirtió en madre de una niña

A través de sus redes sociales, Amber Heard di a conocer que se convirtió en mamá de una niña a la que ha puesto el nombre de Oonagh Paige Heard.

La actriz explicó que hace cuatros años decidió que: “quería tener un hijo, bajo mis reglas. Ahora aprecio lo importante que es para nosotras, como mujeres, pensar en nuestro destino de esta manera”.

I’m so excited to share this news with you. Four years ago, I decided I wanted to have a child. I wanted to do it on my own terms. I now appreciate how radical it is for us as women to think about one of the most fundamental parts of our destinies in this way. pic.twitter.com/R3fw02NfsD

— Amber Heard (@realamberheard) July 1, 2021