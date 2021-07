¿Por qué el hongo negro se ha relacionado con el Covid-19?

Aunque en India predomina la mayor cantidad de casos de mucormicosis o también llamado hongo negro, en el mundo son varios los pacientes que lo están padeciendo. Inclusive en México se conoce de al menos seis.

En ese país aún no se han confirmado la cifra oficial, pero en los hospitales se está haciendo frente a esta rara afección.

Aunque no es nueva, a los expertos les preocupa que los pacientes no dispongan de un diagnóstico oportuno de la enfermedad y más aún, que no lleguen a tener acceso al tratamiento adecuado. Esto considerando que el hongo negro es una infección que puede agravarse en menor tiempo y es más letal que el Covid-19.

El hongo negro es una infección causada por un grupo de mohos llamados mucormicetos.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) explican que estos hongos son muy comunes y “viven en todo el medioambiente”, particularmente en el suelo y en materia orgánica en descomposición.

Afecta a los senos paranasales, al cerebro, los pulmones y los ojos.

#PromoviendoAlProfesional👨🏻‍🔬 ¿Qué tanto sabes de la mucormicosis? El @COFAQUIguate comparte la opinión del Lic. César Conde, #QuímicoBiólogo🔬 colegiado, Jefe del Laboratorio Nacional de Salud. pic.twitter.com/7BKLAUvXw9 — COFAQUI (@CofaquiGuate) July 3, 2021

Pero, ¿Cuál es la de mucormicosis y el Covid-19 y por qué preocupa tanto en pandemia?

El hongo negro está teniendo una alta incidencia entre pacientes enfermos y recuperados de covid-19.

Para los especialistas, esta rápida propagación de la infección es atribuida en gran medida a la utilización descontrolada de esteroides en el tratamiento de pacientes con coronavirus.

El uso exagerado de estos medicamentos o su consumo por personas cuyo sistema inmunológico se encuentra debilitado por la enfermedad, aumenta el riesgo de infección por este hongo.

La India, el país que registra más casos nuevos de coronavirus en el mundo, con 1,3 millones durante la última semana, también es foco de un aumento de casos del hongo negro.

Confirman caso en Guatemala

El Ministerio de Salud confirmó este sábado un caso y otro sospechoso de mucormicosis y declaró una alerta epidemiológica.

A directores y jefes de laboratorio de las áreas de salud, hospitales públicos y privados se les envió una circular ordenando incrementar las medidas de control ante la confirmación del primer caso.

La mujer sospechosa del mal fue detectada en el hospital de Tecpán, también de Chimaltenango, y ahora está ingresada en el San Juan de Dios de la capital para su tratamiento e investigación. Esta persona también tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo II.

En la alerta se determina “intensificar acciones de vigilancia, prevención y control en pacientes del nuevo coronavirus que presentan comorbilidades, como diabetes mellitus, tratamientos con corticosteroides y enfermedades que comprometen el estado inmunológico de los pacientes”.