Sara Maldonado pide que prendan una vela por ella porque “se meterá cuchillo”

Sara Maldonado, es una de las actrices que le cuenta casi todo a sus miles de seguidores en las redes sociales.

Su fans, le aplauden que no utilice muchos filtros o maquillaje y se muestre al natural en sus fotos y videos.

Ahora, Maldonado ha revelado a sus seguidores que dentro de poco se someterá a dos cirugías, por lo que aseguró que su cuerpo lucirá diferente.

En una transmisión en vivo de Instagram, la mexicana se sinceró y le pidió a sus fans que le manden sus mejores seguidores.

Y es que será este 5 de julio cuando se someterá a dos cirugías plásticas, que de acuerdo con la famosa, harán que su cuerpo se vea un poco diferente.

“Decidí hacer esto público porque me considero una persona transparente y a veces las redes sociales nos engañan con tantos filtros, tantos productos, yo quiero ser transparente y mi cuerpo va a cambiar”, afirmó la mujer.

Sara, además contó que en una de las cirugías le quitarán los implantes de seno que se colocó hace varios años.

“Hace 20 años que me hice una cirugía de busto, me puse unos implantes, he decidido quitármelos”, agregó Maldonado.

Sara Maldonado se sincera…

Además, la actriz aseguró: “No me gusta satanizar los temas de que hay mucha controversia porque son malos, me imagino que hay muchas mujeres, como yo hace 20 años, tienen las ganas de ponerse prótesis, cada quien en su momento utiliza las herramientas que tiene para sentirse mejor”.

Asimismo, aparte de retirarse los implantes de seno, Sara también se someterá a una lipoescultura para mejorar su figura.

“Mis prótesis tienen bastantes años y al final caducan, solamente me las van a retirar y con mi grasita natural me van a acomodar todo” señaló la joven.

La famosa declaró que por un tiempo dudó en realizarse las cirugías estéticas y respeta a las personas que están en contra de ellas.