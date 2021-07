José Toledo se corona nuevamente en la Gira Profesional en México

El guatemalteco José Toledo está mostrando un juego espectacular en la Gira de Golf Profesional de México; el pasado fin de semana finalizó campeón en el II ProAm Ventanas de San Miguel con una tarjeta de 196 golpes, 14 bajo par, con rondas de 64, 67 y 65 golpes.

El segundo puesto fue para el brasileño Alexandre Rocha unto al mexicano Emilio González con 199 golpes. Este fue el tercer triunfo para Toledo ya que anteriormente había ganado los eventos de Puebla y Monterrey.

En el evento también participó el guatemalteco José Rolz, quien después de 2 rondas se ubicó en el puesto 48 con 144 golpes, 4 sobre el par no superando el corte para la ronda final.

Con un score final de 14 bajo el par y tres golpes de ventaja, el golfista profesional guatemalteco José Toledo ganó el torneo II ProAm Ventanas de San Miguel, correspondiente a la quinta fecha de la temporada de la Gira de Golf Profesional en el norte.

Este es el tercer triunfo de Toledo esta temporada en la gira mexicana. Lo logró con un score total de 196 golpes, 14 bajo par y una última ronda de 65 impactos.

🚨💣 Por segundo día hemos tenido un inusual albatros en el par-5 del hoyo 8. Esta vez fue obra de @jose_toledo! 🇬🇹👊🏼

🚨🎯 A rare bird is flying around here! We had an albatross for the second consecutive day at the @HOLCIMColombia1 #ColombiaClassic presented by @VolvoCarCo. 🇨🇴 pic.twitter.com/j5lPSgzTvB

