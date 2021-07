Guatemalteca sobresale con dos medallas en el U.S. Open ISKA World Martial Arts Championships

Valeri Morales, tuvo la oportunidad de competir después de un año y medio y lo hizo de gran manera al ganar doble medalla en el U.S. Open ISKA World Martial Arts Championships 2021. Así lo expresó a través de su página de Facebook.

“Que alegria en mi corazón! Después de año y medio sin competir y una pandemia dura entrenando en casa, tuve la oportunidad de competir este fin de semana en U.S. Open. Desde siempre soñaba con competir en este torneo y desde que pude, el sueño evolucionó a ganarlo y 3 años después ¡lo logramos! No pude contener las lagrimas esta vez al terminar la final y aún no lo creo”, escribió Valeri tras conseguir dos medallas en Orlando, Florida.

Dos medallas para Valeri Morales

Valeri tuvo la oportunidad de subir al podio en dos ocasiones en uno de los eventos más laureados de artes marciales que se celebra año tras año en Estados Unidos, celebrado en el hotel Walt Disney World, en Florida.

Fue en los eventos de combate a puntos y por equipos, en los que la guatemaltecacosechó dos medallas. En combate a puntos categoría Super Lightweight (-129 libras), Valeri se llevó la medalla de oro

Mientras que en equipos, Morales se colgó una plata junto a su compañera Paola Duque. Para la zacapaneca, su participación en Estados Unidos significó su regreso a una competencia oficial, tras un año y medio sin ver acción.

Valeri se prepara para competir en Italia

Morales participará en el Campeonato Mundial de Kickboxing que se celebrará en Italia este año, el cual se celebrará del 15 al 24 de octubre en la ciudad de Jesolo.

En esta competencia, Valeri Morales buscará repetir la gesta conseguida en 2019, cuando ganó una medalla de bronce en Point Fight -55 kg.