MisterChip lamenta la suerte de Guatemala en Copa Oro

La Selección Nacional de Guatemala sumó un nuevo fracaso, esta vez en la ronda preliminar de Copa Oro, en donde lo logró avanzar a la fase de grupos tras caer en los penaltis ante Guadalupe, juego al que se refirió MisterChip.

Guatemala no pudo ante un rival que no está afiliado a la FIFA, pero que logró sellar el boleto y se instalará en el grupo C del torne, junto con Costa Rica, Jamaica y Surinam.

El tiempo reglamentario terminó 1-1 con goles de Matthias Phaeton, por Guadalupe y Luis Martínez, por Guatemala, pero en los lanzamientos a 11 metros, Marvin Ceballos falló en dos ocasiones y Gerardo Gordillo en una.

Las palabras de MisterChip

Sobre este resultado, que causa una nueva desilusión a la afición, MisterChip dijo que fue histórico pues se alcanzó un nuevo récord en la competición.

“Récord histórico en el Guatemala-Guadalupe. Se ha igualado el récord de penaltis lanzados (24) en una tanda de desempate de un torneo oficial de selecciones absolutas. También hubo 24 penas máximas en la Copa África de 1992 (Costa de Marfil-Ghana) y en 2006 (Costa de Marfil-Camerún)”, escribió el español.

Además, confirmó que por primera vez en “toda la historia de la Copa Oro se han lanzado 22 penaltis en una tanda de desempate Superados los 18 del Panamá-Trinidad y Tobago de 2015”.

Sin embargo, MisterChip también lamentó lo sucedido a Guatemala y envió un abrazo a su afición.

“Guatemala está fuera de la Copa de Oro por penaltis y está fuera de la Copa del Mundo por haber marcado un gol menos que Curazao en la fase eliminatoria. No se puede tener peor suerte. Abrazo a todos mis amigos chapines. Lo siento de corazón”, expresó.

Además, e español compartió que en su canal de YouTube tuvo más vistas para el partido de la azul y blanco que con los juegos de España-Italia y Argentina-Colombia. “Dedicado con amor a quienes dicen que la Copa Oro no le interesa a nadie”, dijo, por las palabras de David Faitelson, días atrás.

