VIDEO. Tadej Pogacar se convierte en virtual ganador del Tour de Francia 2021

El belga Wout van Aert (Jumbo) ganó este sábado la 20ª etapa del Tour de Francia, una contrarreloj de 30,8 kilómetros entre Libourne y Saint-Emilion.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), octavo este sábado, conservó su maillot amarillo antes de la 21ª y última etapa con final en los Campos Elíseos de París, convirtiéndose en virtual ganador de su segunda ‘Grande Boucle’.

Y eso que Pogacar lo hizo peor en la segunda contrarreloj del Tour que el corredor que le sucede en la general, el danés Jonas Vingegaard, tercero de la etapa, a 32 segundos de van Aert.

💛 @TamauPogi finishes his TT and will win his 2nd Tour de France tomorrow in Paris!

El ecuatoriano Richard Carapaz aseguró su tercer puesto en el podio de parís.

La contrarreloj, disputada bajo un sol de verano entre los viñedos del Libournais y de Saint-Emilion, no provocó cambios entre los diez primeros clasificados de la general.

Pogacar cuenta con 5 minutos y 20 segundos de ventaja sobre Vingegaard y 7 minutos y 3 segundos sobre Carapaz, antes de la última etapa, un trámite habitual que sirve de desfile triunfal para los supervivientes en el pelotón de las 20 etapas anteriores.

Wout van Aert, ya ganador de etapa en el Ventoux durante la segunda semana de carrera, el 7 de julio, logró su quinta victoria parcial en el Tour, pero por primera vez ganó una contrarreloj en la ronda gala.

En Laval, el 30 de junio, el belga fue cuarto en la primera crono de este Tour, a 30 segundos de Pogacar. A sus 26 años, van Aert peleará por el oro olímpicos en los próximos Juegos de Tokio, tanto en la carrera en línea como en la contrarreloj.

Para recorrer los 30,8 kilómetros, el belga rodó a una media de 51,5 km/h, superando en 21 segundos al segundo clasificado, el danés Kasper Asgreen, y a Vingegaard en 32 segundos.

🏅 @WoutvanAert put in a huge shift as he won his 2nd stage of the #TDF2021 and his first Tour TT!

Après un effort intense, 🇧🇪 @WoutvanAert réalise son rêve de remporter un contre-la-montre sur le Tour de France !

