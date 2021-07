Sabrina Sabrok se hace “terrible cirugía” en el rostro y asegura que ya no puede reír

Sabrina Sabrok se ha realizado una diversidad de cirugías estéticas. Una de las más famosas ha sido su aumento de pecho y ahora de labios.

La exintegrante de “La Hora Pico” comentó que hace algunos meses se realizó una cirugía para retocar su rostro y agrandar sus labios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sabrina Sabrok (@sabrinasabrokreal)

Agregó que aunque está feliz con todos los resultados, está nueva cirugía le ha provocado que pierda la capacidad para sonreír, una situación que le ha resultado muy extraña e incómoda.

“Los labios así como están, de hecho no puedo ponerme más porque no puedo sonreír, me puse 3000 dólares en la boca wey”, fue lo que le dijo a los conductores del programa Venga la Alegría.

“Si me tengo que operar más yo siempre estaré ahí con lo nuevo que hay el doctor siempre me dice ‘tengo esto nuevo’ y yo me lo hago”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sabrina Sabrok (@sabrinasabrokreal)

Recibe críticas

Hace algunos meses, Sabrina Sabrok publicó una foto en la que comparaba su yo de hace algunos años y al de ahora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sabrina Sabrok (@sabrinasabrokreal)

“Es irreconocible a lo que era antes”, “Era sensual y linda, no sé por qué del trauma de las cirugías”, “Terrible como se convirtió”, “Un día de estos morirá por tanta cirugía”, “Ya me imagino esos dolores en la noche”, fueron algunos comentarios.

También le puede interesar: ►Arturo Castro, actor guatemalteco, realiza serie junto a Joseph Gordon-Levitt