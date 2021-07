VIDEO. La afición guatemalteca reconocida por su fiel apoyo en la Copa Oro 2021

Las actuaciones no fueron las esperadas, la vibra y la emoción probablemente no era la misma por la situación que vive el futbol guatemalteco, pese a eso, la afición guatemalteca en Estados Unidos nunca dejó de alentar a la Azul y Blanco en la Copa Oro.

A través de sus redes sociales la Copa Oro, compartió un emotivo video donde Gerardo Gordillo y José Pinto comparten unos instantes con la afición chapina que se presentó en el Toyota Stadium para apoyar a la Selección Nacional.

Ni el sol, ni las fuertas lluvias alejaron a la fiel afición guatemalteca en Estados Unidos quienes nunca abandonaron a la Azul y Blanco pese a los resultados adversos durante la Copa Oro.

❤️ HERMOSO GESTO 🇬🇹

Los jugadores de @fedefut_oficial reconocen a los fans por el incesante apoyo 🙌#CopaOro21 🏆 #EstoEsNuestro pic.twitter.com/biD39pHr8T — Gold Cup (@GoldCup) July 19, 2021

Guatemala consuma un nuevo fracaso

Guatemala cerró su participación en Copa Oro 2021 este domingo con un simple empate ante Trinidad y Tobago, el juego se desarrolló en el Toyota Stadium en Frisco, Texas.

La Azul y Blanco se despidió del torneo continental sumando un punto en sus tres juegos, tras las derrotas ante El Salvador y México respectivamente, logrando rescatar un empate ante los trinitenses que sabe a poco.

Cero victorias, un gol a favor y seis goles en contra, con estas pobres cifras cerró Guatemala su participación en la Copa Oro 2021 que se celebra en Estados Unidos.

“Dentro y fuera del equipo la responsabilidad es mía, yo acepté el venir acá y lo acepté con gusto, me siento orgulloso de estar dirigiendo a la Selección de Guatemala, sabíamos de los riesgos que se corrían, habían dos situaciones; haber dicho que no venía o que no venía la Selección, yo sostengo que se aprende más viniendo a jugar contra equipos de calidad a un torneo como este que quedarnos en casa“, señaló el técnico mexicano Rafael Loredo, en conferencia de prensa post-partido.

#CopaOro | Conferencia de prensa del técnico interino de la Selección Nacional, Rafael Loredo tras el empate 1-1 entre Guatemala 🇬🇹 y Trinidad y Tobago 🇹🇹 por la tercera y última jornada de la Copa Oro 🏆https://t.co/zb5o9GXjcn — Christoper Chang (@CChang_EUD) July 19, 2021