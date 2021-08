Cordón: “Las cosas buenas siempre van a ganar y van a dar buenos resultados”

Kevin Cordón hizo vibrar nuevamente al territorio guatemalteco con su participación en el partido por la medalla de bronce en Bádminton de los Juegos Olímpicos de Tokio donde enfrentó a Anthony Ginting de Indonesia.

El badmintonista se convirtió en tendencia en toda Latinoamérica en los últimos días tras sus grandes actuaciones y la pasión que transmite con su forma de jugar, Cordón se ganó el cariño y apoyo de varios paíse que lo apoyaron en la madrugada de este lunes.

El juego, que se llevó a cabo en el Musashino Forest Sport Plaza finalizó 2-0, con parciales de 21-11 y 21-13, resultado con el que Cordón cayó en el juego por la medalla de bronce ante Anthony Ginting de Indonesia, pese a eso Kevin Cordón tuvo una participación histórica en Tokio colocándose como uno de los mejores 4 badmintonistas del mundo.

¡Kevin Cordón es el cuarto mejor del mundo! 👏🔝💪 🏸 El guatemalteco peleó como un guerrero en el partido por la medalla de bronce, ante Anthony Ginting. El indonesio se quedó con la victoria con parciales de 21-11 y 21-13. ¡Nos sentimos orgullosos de ti, Kevin! 🇬🇹💙 pic.twitter.com/TpGbmB5a2I — C O G (@COGuatemalteco) August 2, 2021

Las palabras de Kevin Cordón tras quedar en cuarto lugar

¿Cuáles son sus primeras sensaciones?

“Estoy muy triste, no se pudo ganar, no se pudo obtener la medalla, esas son mis primeras emociones. Dejando por un lado eso, contento de que pude cumplir el sueño de estar en unos Juegos Olímpicos, cada vez el camino se ponía más difícil, estar aquí es otra gran oportunidad que me dio Dios de representar a Guatemala en unos Juegos Olímpicos y aunque haya perdido aún no me la creo que haya estado peleando por una medalla, de las cosas tristes y de las cosas buenas que hay ahorita me quedaré con las buenas por supuesto”.

¿Cómo se siente tras su participación en Tokio 2020?

“Como deportista perdí la posibilidad ganar una medalla, como persona gané mucho, porque me llevo buenas sensaciones, cuando las cosas se hacen a conciencia y con el corazón, independientemente si es en la cancha o fuera de la cancha las cosas buenas siempre van a ganar y van a dar buenos resultados, esa es la gran ganancia que me llevo de estos Juegos Olímpicos”.

¿El apoyo de los guatemaltecos fue fundamental?

“Cuando uno tiene estas experiencias no importa si son buenas, tristes o malas, hay cambios y gracias a Dios, lo digo de todo corazón, acá me pasaron muchas cosas buenas, voy a tener esa gran oportunidad de poder transmitir esta experiencia, yo siempre he dicho que cuando uno tiene la posibilidad de practicar un deporte y poderle el favor al deporte o al país es algo aún más gratificante, que bonito es sentir ese apoyo de Guatemala para llevarme todas esas cosas buenas”.

¿Qué mensaje le da al pueblo de Guatemala?

“Es bien triste ver todas las cosas que pasan sin llegar a detalles, es muy triste lo que pasa allá (Guatemala), que estas bonitas experiencias se puedan transmitir allá sin importar que no hagan deporte es una alegría que tengo como guatemalteco”.

“Toda esa alegría que yo viví acá en los Juegos y que toda esa alegría que sentí como persona pueda transmitirla a Guatemala, tener esa oportunidad de transmitir esas emociones, por mi forma de ser, por ser discreto no lo he podido transmitir, pero espero que me den esa oportunidad de crecer, tanto en el ámbito deportivo, como persona y que saquemos adelante a nuestro país”.

Algún mensaje para su familia…

“Es el sueño cumplido de un niño de 11 años que dejó a su familia y a su pueblo por cumplir su sueño”.

“Quiero descansar, porque estoy cansado física y mentalmente, quiero estar con mi familia porque estos meses han sido difíciles por estar entrenando y difíciles para ellos por no poder estar allá en La Unión y esperar a lo que viene, no sé lo que va a pasar, pero quiero estar con ellos”.