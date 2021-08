VIDEO. ¡Kevin Cordón logra puesto histórico en los Juegos Olímpicos!

Atrás quedó la tristeza y hoy su llanto se tornó en alegría cuando dio el último golpe en uno de los partidos más importantes de su vida. Kevin Cordón no subió al podio de los Juegos Olímpicos, pero para Guatemala y Latinoamérica ya es un héroe.

Kevin Cordón 0-2 Anthony Sinisuka Ginting

El zacapaneco cayó ante el indonesio Anthony Sinisuka Ginting con parciales de 11-21 y 13-21 en el Musashino Forest Sport Plaza, en el partido por definir la medalla de bronce.

Tras meterse a la lucha por las medallas, el guatemalteco no solo enalteció a Guatemala sino que demostró que el bádminton también brilla en Latinoamérica, pues se lo puso difícil a algunos de los mejores jugadores del circuito procedente de Asia, un continente que normalmente domina este deporte.

#Tokyo2020 | Kevin Cordón 🇬🇹 se mantiene abajo en el marcador en el segundo set 🏸 ante el indonesio 🇮🇩 Anthony Sinisuka Ginting https://t.co/hHeOpT1jgl 📹 ACD pic.twitter.com/Dykt1Vu4tY — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 2, 2021

Así, a sus 34 años y en sus cuartos Juegos Olímpicos, Kevin Cordón, escribió una nueva página en la historia del deporte guatemalteco y su hazaña será recordada por generaciones.

Su camino en Tokio

“El Zurdo” había derrotado al surcoreano Kwanghee Heo en cuartos de final, un jugador que había eliminado en octavos al ganar al favorito al oro y número uno del mundo, el japonés Kento Momota.

#Tokyo2020 | ¡Vamos, Kevin Cordón! 👏👏👏 El guatemalteco está abajo en el marcador en el primer set 🏸 ante el indonesio 🇮🇩 Anthony Sinisuka Ginting https://t.co/hHeOpT1jgl 📹 ACD pic.twitter.com/aMMmdlQKIB — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 2, 2021

Antes, venció al holandés Mark Caljouw en octavos y en dieciseisavos se había impuesto al noveno jugador del ranquin mundial, Angus Ng Ka-long, de Hong Kong. El mexicano Lino Muñoz fue su primera víctima en la fase de grupos. Sin embargo, no pudo ante Ginting en el partido por el tercer lugar.

“Juego al bádminton porque me gusta ganar partidos. No porque quiera convertirme en un héroe. Por supuesto, los niños y otra gente querrá jugar al bádminton, pero no pienso en ello. Solo quiero jugar al bádminton, y si tengo un buen resultado, espero que los niños también aprendan a jugar”, dijo previo al partido ante Ginting.

“Después de los Juegos Olímpicos en Rio, era duro para mí volver y entrenar de nuevo, porque tenía un problema en mi rodilla. Cuando tuve la chance de clasificarme de nuevo, dije que era una nueva oportunidad de divertirme y de mostrar de lo que soy capaz. Solo puedo decir que estoy muy feliz de saber que todo ha valido la pena y aunque vengamos de un país pequeño, los chapines tenemos un corazón muy grande para poder luchar”, declaró anteriormente.