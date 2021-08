VIDEO. Estados Unidos deja a México sin Copa Oro

MARCADOR Estados Unidos 1 0 México

El Allegiant Stadium de en Las Vegas, Nevada vistió sus mejores galas para albergar la Gran Final de la Copa Oro 2021 entre Estados Unidos y México, una final predecible en dicho torneo.

Estados Unidos y México protagonizaron un entrenido partido, sin embargo el 0-0 peristió durante los 90 minutos, por lo que el juego se fue a tiempos extras.

Y no fue hasta el minuto 117 cuando cayó el gol de Estados Unidos por medio de Miles Robinson, el defensor del Atlanta United con un remate de cabeza le dio el gol del título a la Selección de Estados Unidos, los estadounidenses le volvieron a ganar la partida a los mexicanos.

Estados Unidos domina Concacaf

El juego, como era de esperarse, fue parejo e intenso desde los primeros minutos, el clásico de la Concacaf, dejó bastantes emociones por ambos bandos en los primeros compases del encuentro.

La primera clara, fue de México, un cabezazo de Rogelio Funes Mori, fue rechazado por el guardameta Matt Turner, el portero del New England Revolution ahogó el grito de gol de Funes Mori en un gol que parecía cantado.

Al minuto 26, el atacante estadounidense Paul Arriola tuvo la llegada más clara de la primera parte, el futbolista del DC United desperdició una gran oportunidad para ponerse por delante en el marcador.

El equipo mexicano se equivocó en la salida, Estados Unidos recuperó el balón rápidamente, Arriola quedó solo frente a Alfredo Talavera, sin embargo su disparó pegó en el poste, dejando ir una oportunidad clara.

🇺🇸OFF THE POST! Paul Arriola with the best chance so far but it's still 0-0! #OurFinal #GoldCup21 🏆 pic.twitter.com/wEnW6kj6q5 — Gold Cup (@GoldCup) August 2, 2021

México cerró mejor la primera parte generando ocasiones claras de gol con Funes Mori y Edson Álvarez sin embargo los elementos aztecas se toparon contra la figura del arquero Matt Turner y se fueron al descanso con el 0-0 en el marcador.

🧤🧤🇺🇸Matt Turner comes up BIG again! Funes Mori with a low shot but once again the #USMNT number 1 is there. #OurFinal #ThisIsOurs pic.twitter.com/a8N71YHQf9 — Gold Cup (@GoldCup) August 2, 2021

México fue amplio dominador en el inicio de la segunda parte, el cudro azteca generaba peligro fácilmente en el área de Estados Unidos, sin embargo, el cuadro azteca no estaba fino de cara al arco.

Orbelín Pineda se perdió dos ocasiones claras de gol que le pudieron dar la tranquilidad al cuadro azteca ante los estadounidenses, pero el gol se resistía en el Allegiant Stadium.

Estados Unidos tomó la iniciativa del juego, pero empezaron a perdonar, al igual que México, los delantero estadounidenses no encontraban el camino de gol en un juego sumamente disputado.

Zardes, Arriola, Hoppe, no estaban finos de cara al arco y desperdiciaron varias oportunidades de goles que pudieron abrir el marcador y encaminar el partido.

Ambas escuadras perdonaron durante los 90 minutos por lo que el juego se fue a tiempos extras, y serían los estadounidenses los que aprovecharían para llevarse el título.

Al minuto 117, Miles Robinson, el defensor del Atlanta United con un remate de cabeza le dio el gol del título a la Selección de Estados Unidos, los estadounidenses le volvieron a ganar la partida a los mexicanos.