Investigan una “amenaza de bomba” cerca del Capitolio, en Washington

Autoridades de Estados Unidos investigaban un vehículo sospechoso cerca del edificio del Capitolio y la Biblioteca del Congreso, en Washington, ante una posible “amenaza de bomba”, informó el jueves la policía, que pidió a la gente que abandonara la zona.

La Policía del Capitolio de Estados Unidos “está movilizándose por un vehículo sospechoso cerca de la Biblioteca del Congreso”, informó la institución a través de un mensaje publicado en Twitter.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.

Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021