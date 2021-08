Biden dice que no puede garantizar el “resultado final” de la evacuación de Kabul

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció el viernes que no puede garantizar el “resultado final” de la operación de evacuación de Kabul, que calificó de una de las “más difíciles de la historia” al final de una guerra de 20 años en Afganistán.

“Esta misión de evacuación es peligrosa. Implica riesgos para nuestras fuerzas armadas y se lleva a cabo en circunstancias difíciles”, dijo el mandatario en una alocución desde la Casa Blanca.

“No puedo prometer cuál será el resultado final o que será sin riesgo de pérdida”, admitió Biden, flanqueado por su vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Estado, Antony Blinken, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, y su principal asesor de seguridad, Jake Sullivan.

Biden apuntó, no obstante, que solo Estados Unidos es “capaz” de realizar con tanta precisión una operación de este tipo, entre las “más difíciles de la historia”, “al otro lado del mundo”.

Watch live as I deliver remarks on the evacuation of American citizens and their families, SIV applicants and their families, and other vulnerable Afghans. https://t.co/g1Pkeq3gwI

— President Biden (@POTUS) August 20, 2021