Seleccionado de Afganistán atrapado en tren de aterrizaje de avión

Los restos del joven futbolista, Zaki Anwari, fueron encontrados después de un descenso de emergencia que realizó el avión estadounidense en Catar.

Las escalofriantes imágenes de ciudadanos de Afganistán intentando escapar tras el caos que provocó el ejército talibán han conmocionado al mundo. Muchos intentaron escapar colgados de un avión de Estados Unidos, pero solo encontraron la muerte.

Según los reportes de la prensa internacional, son varios los muertos, heridos y desaparecidos en los alrededores del aeropuerto.

Y hace algunas horas se dio a conocer que una de las víctimas es el joven seleccionado de futbol, Zaki Anwari, quien había formado parte de la selección Sub-20 de Afganistán.

Anwari se escondió en el tren de aterrizaje, que se cierra cuando el avión toma altura, y sus restos fueron encontrados cuando la aeronave hizo una parada de emergencia en Catar.

An Afghan who has fallen from US aircraft & died while attempting to flee outside Kabul few days ago post the takeover of the Taliban has been identified as #ZakiAnwari was the national player of Afghanistan Junior football ⚽ team. @AIPSmedia pic.twitter.com/lJju8pfY9L

— M.ibrahim Momand (@IbrahimReporter) August 18, 2021