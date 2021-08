FOTO. Kendall Jenner rompe las redes tras posar desnuda

En varias ocasiones, Kendall Jenner ha demostrado que no tiene temor a mostrar su cuerpo desnudo, y hoy quedó demostrado.

La modelo ha compartido a través de Instagram una infinidad de fotos que dejan muy poco a la imaginación y hace no mucho se filtraron fotos de ella posando sin ropa en la playa .

Hoy lo hace de nuevo para para Jacquemus, pues protagoniza la campaña para la colección más reciente de la firma francesa, llamada La Montagne.

En la imagen, que recién fue subida por la cuenta de la marca, se muestra a la top usando solamente calcetas largas color rosa, sandalias a juego, arracadas extra grandes y una bolsa sobre su hombro.

El accesorio cubre su pecho, pero sus pompas, abdomen, brazos y la mitad de sus piernas quedan totalmente al descubierto mientras que está colgada de una soga para escalar.

La Montagne fue presentada por Simon Porte Jacquemus a finales de julio y marcó el regreso de la celebridad a las pasarelas tras casi dos años de ausencia en desfiles.

La línea resaltó por mostrar piezas “gorpecore”, el término que se usa para referirse a prendas como chalecos de forro polar, puffer jackets e impermeables y otras que se usan para “ir a la montaña” en bloques de color como beige, magenta, azul, marrón y negro.

Kendall Jenner y Devin Booker se encuentran disfrutando de sus vacaciones en Italia. El jugador de los Phoenix Suns está aprovechando el descanso de la NBA para pasar todo su tiempo con la modelo.

“Devin tuvo una larga temporada en la NBA llegando a la final y luego casi instantáneamente se dirigió a los Juegos Olímpicos”, dijo una fuente a HollywoodLife.

August, 20 – Kendall and Devin on Yacht in Sardinia, Italy. pic.twitter.com/fFpkxALs2f

— booken (@kendallxdevin) August 20, 2021