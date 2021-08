Daniel ‘El Travieso’ Guzmán se convierte en nuevo técnico de Guastatoya

A través de una conferencia de prensa virtual, Guastatoya confirmó que el mexicano Daniel ‘El Travieso’ Guzmán se convierte en nuevo técnico del club Pecho Amarillo para lo que resta del Apertura 2021.

Guzmán llega en lugar del técnico guatemalteco Rafael Díaz, quien este día se confirmó que no continuará al frente del cuadro Pecho Amarillo.

El técnico mexicano es padre del que ya fue jugador del pecho amarillo y actualmente milita en la Nueva Concepción Daniel Guzmán Jr.

#Apertura2021 | Daniel 'El Travieso' Guazmán es el nuevo director técnico de Guastatoya 🐥 https://t.co/lcHkaJ8Hsu pic.twitter.com/i5pUMjvC2N — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 30, 2021

Sustituto de Rafael Díaz

‘El Travieso’ llega a ocupar el lugar que dejó vacante el técnico nacional Rafael Díaz. Esta tarde se anunció que el técnico guatemalteco no continuaría al frente del Pecho Amarillo.

El alcalde de Guastatoya y presidente del club de pecho amarillo, Jorge Orellana, confirmó este domingo la destitución del entrenador guatemalteco Rafael Díaz, por malos resultados.

Así, el guatemalteco se convierte en el tercer técnico en ser destituido, por falta de buenos resultados, cuando se han jugado apenas 7 jornadas del Torneo Apertura.

Guzmán cuenta con una amplia trayectoria en el futbol mexicano, donde ha dirigido a clubes como Chivas, Tigres, Atlas, Santos Laguna, Veracruz, Atlante, Tijuana, entre otros clubes.

Su mayor logro como DT, fue el título conseguido en el Clausura 2008 del futbol mexicano, cuando se coronó con el Santos Laguna derrotando a Cruz Azul en la final.

Primeras declaraciones

“Cuando me hacen la invitación para tomar las riendas de Guastatoya no lo dudé, siempre pongo el corazón en cada proyecto, hay momentos en la vida que uno busca la trascendencia, estoy en un momento en mi vida en que quiero aportar algo más a una institución”

“Tengo más de 35 años de vida en el vestidor y este proyecto de Guasta me gustó porque han conseguido títulos, es un equipo serio y ordenado. Me integraré lo más pronto posible, espero estar el sábado antes del partido que tendremos, pero estaré en comunicación directa con Octavio Mora, que será mi asistente, y con quien he trabajado pro más de 20 años”

“De Guatemala conozco a el “Pescado” Ruiz que dirigí y estuve a punto de ser técnico de de la Selección de Guatemala. Espero aportar mis conocimientos a la institución y enriquecerla más. No se trata de un tema económico, quiero aportar al futbol guatemalteco. Estoy agradecido por tener la oportunidad de estar de nuevo en el banco y volver a sentir esa adrenalina que no sentía desde hace 3 años. Estoy agradecido con Guatemala”.

