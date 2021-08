Cristiano Ronaldo en busca del récord como máximo goleador de selecciones

A por el gol 110: decidido a entrar aún más en la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo tiene la oportunidad de batir el miércoles por la noche, frente a Irlanda, el récord de goles en selecciones que comparte con el iraní Ali Daei y acercar a Portugal al Mundial-2022 de Catar.

La superestrella portuguesa dejó la Juventus de Turín para regresar al Manchester United, donde empezó a escribir su leyenda entre 2003 y 2009. Su traspaso se hizo oficial este martes. Ahora está cerca de añadir un nuevo éxito a su carrera.

Con 109 dianas en 179 partidos internacionales, ‘CR7‘ debe marcar una vez para adelantar a Ali Daei y alzarse como el máximo goleador histórico en selecciones.

A los 36 años, Ronaldo ya tiene los récords de máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones (134), del Real Madrid (450), de la Eurocopa desde este verano (14) y de las selecciones europeas, cuando adelantó al húngaro Ferenc Puskas (84) durante el Mundial-2018 de Rusia.

El propio Daei no se hace ilusiones en cuanto a la supervivencia de su récord, que muchos pensaban que sería imbatible.

El ‘Shahriar‘ (el ‘rey’ en persa), de 52 años y retirado desde 2007, homenajeó al capitán luso cuando igualó sus 109 tantos con el doblete marcado a Francia (2-2) durante la Eurocopa-2020.

