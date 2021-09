Fallece el exfutbolista Jean-Pierre Adams tras estar 39 años en coma

El defensa francés Jean-Pierre Adams, que entró en un coma profundo en 1982 por un error en la dosis de anestesia mientras se sometía a una intervención quirúrgica de rodilla, falleció este lunes a los 73 años en el Hospital Universitario de Nîmes (Francia), informó el diario francés L’Equipe.

Adams (Senegal, 1948), apodado como La Roca Negra, llegó en 1958 a Francia, donde doce años después comenzó su carrera como futbolista profesional.

Militó tres años en el Olympique de Nîmes (1970-73) y cuatro en el Niza (1973-77) antes de dar el gran salto de su carrera: el fichaje por el PSG, donde jugó 2 temporadas (1977-79).

39 años en coma

La vida de Jean-Pierre Adams dio un giro radical el 17 de marzo de 1982, cuando tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Édouard Herriot en Lyon por una rotura de ligamentos en la rodilla.

Una negligencia médica con la anestesia durante una operación lo dejó en coma. Su cuerpo no reaccionó bien a las dosis de anestesia inyectadas, sufrió un broncoespasmo, y su cerebro quedó privado de oxígeno.

Adams tenía 73 años y estaba por cumplir cuatro décadas en estado vegetativo. Por aquel entonces el tribunal le había dado una sentencia al anestesista de un mes de suspensión y una fuerte multa, pero el futbolista nunca despertó.

Su esposa, Bernadette Adams, seguía junto a él atendiendo sus necesidades y nunca perdió la esperanza de que un día su marido se despertara. Según informó The Sun en marzo, Jean-Pierre era incapaz de comunicarse, pero aún podía respirar, comer y toser sin ayuda de equipos médicos.

Su postura difiere mucho de la de su ex pareja de zaga Marius Tresor. Según informó Paris United, el ex jugador del Olympique de Marsella y Bordeaux no tuvo el valor de visitar a Jean-Pierre Adams. “Incluso si se despertara, no reconocería a nadie. Entonces, ¿vale la pena vivir así? Si me pasaba algo similar, le decía a mi esposa que no me dejara aquí”, opinó.

El @PSG_espanol ha perdido a uno de sus más gloriosos exjugadores este lunes 6 de septiembre. Jean-Pierre Adams, quien fuera defensor del club y de la Selección Francesa, vistió los colores parisinos entre 1977 y 1979.

