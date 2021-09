Tori Spelling se opera el rostro y luce como Khloé Kardashian

Tori Spelling saltó a la fama mundial gracias a su persona de Donna en la famosa serie “Beverly Hills 90210“, que conquistó a millones de espectadores en los años noventa.

A sus 48 años, la apariencia de la actriz difiere mucho de la que conocíamos en esa época, pero no por el paso del tiempo sino por la gran afición que tiene a los retoques estéticos desde muy joven.

Con el paso de los años, ella se ha hecho algunos cambios en su rostro; sin embargo, su reciente intervención quirúrgica la hacen lucir muy parecida a Khloé Kardashian.

Poco antes de comenzar el verano, pasó por quirófano para mejorar el aspecto de su rostro, aunque el resultado no fue de su agrado por lo que recientemente ha vuelto a someterse a una nueva cirugía facial.

Esta vez, sí está contenta con el trabajo llevado a cabo por el equipo médico y muestra de ello son sus diversas publicaciones en las redes sociales donde se muestra encantada con su nueva apariencia.

Críticas a la actriz

Los fans la llenaron de halagos por su nueva imagen; sin embargo, muchos no pudieron evitar compararla con la socialité.

“Literalmente pensaba que era @khloekardashian”

“Wow, por un minuto pensé que eras Khloé Kardashian”

“¿Es el mismo cirujano de las Kardashian?”

“¿Auténtica? ¿Con todo ese plástico?”

“Ya no eres la Tori que conocimos”

No cabe duda que logró una transformación impresionante en sus fotos recientes en Instagram. Muchos de sus fanáticos dijeron que estaba irreconocible y que se parecía a la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” de 37 años.

Tori Spelling expresó en una entrevista que estaba contenta con la comparación e incluso consideró un honor ser comparado con Kardashian.

“¡Por supuesto [me siento honrada]!”, dijo la ex estrella de “Beverly Hills, 90210”. “Ella es hermosa”.

Luego le preguntaron si estaba “buscando ” el look de Kardashian. “No, pero es un honor recibir ese cumplido”.