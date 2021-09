El sugerente topless de Christina Aguilera que encendió las redes

Christina Aguilera se volvió tendencia luego de mostrarse parcialmente desnuda con unas fotos en topless que subió a su cuenta de Instagram.

En pocas horas, la cantante subió la temperatura en las redes sociales, pues en ambas imágenes se le puede ver sin sostén, solamente cubriendo sus senos con su larga y rubia cabellera.

“One week until @ladylandfestival ✨💕 Who’s going to be there? (Una semana para el @ladylandfestival, ¿quién estará por ahí?”, escribió.