VIDEO. Cristiano Ronaldo vive soñado regreso a Old Trafford

Cristiano Ronaldo fue titular en el partido que el Manchester United derrotó 4-1 al Newcastle este sábado, en el que fue el regreso del astro portugués a Old Trafford.

El cinco veces ganador del Balón de Oro abandonó el United para fichar por el Real Madrid en 2009 y ahora regresó a Old Trafford tras confirmarse su traspaso procedente de la Juventus a finales del mes pasado.

El fichaje por el United, club en el que ya jugó de 2003 a 2009, coincidió con la ventana de partidos clasificatorios para el Mundial de Catar-2022, en la que Ronaldo se convirtió en el máximo anotador de la historia de las selecciones nacionales, marcando su 110º gol frente a Irlanda.

Regreso de ensueño para el astro portugués

Cristiano Ronaldo anotó este sábado sus goles 119 y 120 con el Manchester United y el primero en 12 años, que sirvió para inaugurar el marcador contra el Newcastle, en el primer partido del portugués tras su regreso a Old Trafford.

En el descuento de la primera parte, Ronaldo aprovechó un rechace corto del arquero Freddie Woodman a disparo de Mason Greenwood para poner a los Diablos Rojos por delante en el marcador.

El segundo gol del astro portugués llegó a los 62 minutos del encuentro, Cristiano Ronaldo aprovechó una gran habilitación de Luke Shaw para definir entre las piernas de Freddie Woodman y sellar su doblete

La afición coreaba el nombre de Cristiano Ronaldo, que tuvo un regreso de ensueño a Old Trafford.

#PremierLeague ~ #MUNNEW M. United 2 × 1 Newcastle | GOAL Ronaldo HD

🎥 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ to never miss any goal Follow @FA_GO7 pic.twitter.com/W4Wid8nNuv — Faster CR7 (@Cr7Faster) September 11, 2021

El regreso a casa

Tuvieron que pasar 12 años, 3 meses y 12 días para que Cristiano Ronaldo volviera a jugar un partido oficial con el Manchester United. Más de una década para que el astro portugués regresara al club que lo impulsó a la élite.

Con el número 7 a la espalda, cedido por el uruguayo Edinson Cavani, Ronaldo formó tripleta atacante junto a Jadon Sancho, otro de los fichajes del United para esta temporada, y Mason Greenwood.

También estuvo en el once titular el central francés Raphaël Varane, fichado por el United procedente del Real Madrid por aproximádamente 50 millones de euros.

🚨 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 📋 The news we've all been waiting for… 🤩#MUFC | #MUNNEW — Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021