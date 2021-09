Restaurantes y bares de Mazatenango permitirán ingreso solo a clientes vacunados

La Asociación de Bares y Restaurantes de Mazatenango ha dado a conocer que, a partir del próximo 21 de septiembre, solamente se dejaraá ingresar a clientes que demuestren que han sido vacunados contra el Covid-19.

Solo vacunados

Mediante una conferencia de prensa, este conglomerado de empresarios dio a conocer sus argumentos para adoptar la disposición para la admisión de sus clientes.

Los tres puntos que resaltaron fueron:

“El grupo de empresarios lo que quiere es ayudar a contrarrestar el contagio masivo de Covid-19.”

“Concientizar a la población a que acuda a vacunarse.”

“Apoyar a las autoridades a contrarrestar la pandemia.”

Se indicó que cerca de 20 empresarios son quienes han tomado esta iniciativa, pero si hay más comercios de este tipo que deseen incluirse, lo pueden hacer.

Los restaurantes y bares que han firmado la iniciativa son:

Bakano’s

El Estero

HabaNa

Bukana’s

Amarelo

Fresko

treseiscinco

La Barra del 33

Destino 7

Bohemios

El Pirata.

“Arma de doble filo”

“Sabemos que es un arma de doble filo”, aseguró Rocco Escobedo al indicar que existe la posibilidad de que no acudan a estos negocios personas que no estén vacunadas aún o que no deseen hacerlo.

Sin embargo, resaltaron que la idea es que mientras más personas se encuentren vacunadas se podría en algún momento contrarrestar la restricción de la ley seca, especialmente.

“La única intención de esta iniciativa es incentivar a la gente a que se vacune”, añadió.

En contra

Por su parte, Gladys Mayer, de la Cámara de Comercio filial de Suchitepéquez, indicó que el empresario es responsable de aplicar las medidas de seguridad para evitar violentar el derecho del libre comercio.

“Si el empresario es responsable y está respetando y aplicando las medidas de bioseguridad, no veo por qué vamos a violentar el derecho de las personas, no veo por qué nosotros tenemos que estar en la puerta vedando el derecho, porque es violación del libre comercio”, aseguró.

Además, dejó claro que ello no significa que estén en contra de la vacunación, sino todo lo contrario. “El impulso del comercio y el incremento de las inversiones depende mucho del proceso de vacunación, por eso no estamos en contra de la vacunación”, dijo.

“Yo respeto mucho la posición de esta asociación, la respeto, aunque no la conozco y no sé quienes son, pero mi responsabilidad es atender al cliente con todos los protocolos y no vedarles el derecho a entrar”, finalizó.

* Con información de Fridel Mejicanos, Emisoras Unidas Suchitepéquez.