Migrantes marchan en México para exigir libre tránsito hacia EE. UU.

Unos 200 migrantes, en su mayoría haitianos, marcharon este miércoles en la ciudad mexicana de Tapachula (estado de Chiapas, sur) para exigir a las autoridades que les permitan transitar libremente hacia Estados Unidos, constató la AFP.

Los manifestantes caminaron desde el centro de la ciudad hasta el Instituto Nacional de Migración (INM), sin que se registraran incidentes.

Su objetivo era exigir celeridad en el otorgamiento de permisos de estadía que les permitan continuar su camino hacia el norte, tras la disolución por la fuerza de varias caravanas en días pasados.

#Haitian and Central #American #migrants cross the La #Angostura dam, between #Chiapas and #Veracruz states in southern #Mexico, as hundreds remain stranded in the city of #Tapachula , in search of solutions to their migratory situation, and in need of employment and food. pic.twitter.com/UVwA8hjqON

