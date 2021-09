¿Aún no has visitado el Mapa en Relieve? Ha culminado su restauración

Con más de 100 años de existencia, el Mapa en Relieve de Guatemala es una joya artística y de la ingeniería que fue construida entre los años 1904 y 1905, a cargo del ingeniero Francisco Vela, y en el cual se puede tener a detalle cada rincón del país a escala.

Los volcanes, ríos, lagos, mares y puentes, entre otros detalles, pueden apreciarse con detenimiento y más ahora que ha culminado su remozamiento.

Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, según el artículo 4º del Acuerdo Ministerial 328-98 del Ministerio de Cultura y Deportes, con fecha 13 de agosto de 1998.

Remozamiento

De acuerdo con David Ambrosio, administrador del Mapa en Relieve, se cree que la primera intervención que se le hizo a esta obra fue en el año 1918, pues se cuenta con la firma de Domingo Penedo que lo refrendaría. Esto habría sido debido al posible daño que sufriera la estructura durante los terremotos.

La siguientes fueron en 1980, 1999 y 2015, esta última a través de la administración de la Municipalidad de Guatemala, en esa ocasión fue Miguel de los Reyes el arquitecto restaurador quien resanó la base del monumento y se recuperó al daño que tenía interno.

Desde enero de 2008, la Municipalidad de Guatemala, a través de la Dirección de Educación y Cultura, tiene a su cargo la administración del Mapa en Relieve.

“Se le ha dado el enfoque cultural que por mucho tiempo no había tenido, organizando actividades como exposiciones de arte, de las diferentes escuelas municipales y se apoya a todas aquellas escuelas e instituciones las cuales desean conocerlo con fines educativos”, se indica.

Balaustrada

La balaustrada, o muro perimetral de la obra, cuenta con seis medallones decorativos que se repiten en toda su extensión. Posee una altura de 90 centímetros y 215 metros lineales. Fue construida en el taller artístico industrial A. Doninelli & Cía.

Los medallones son ovalados con bajorrelieves en el anverso, que corresponden a alegorías y símbolos de nuestra historia nacional.

Bajo la preocupación y la iniciativa del alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, se pidió que iniciaran las labores de restauración del balaustrada perimetral, esto desde el año 2019.

Se han trabajado tres fases de restauración en la balaustrada: 2019, 2020 y 2021.

#EUNacionales Bajo el lema "¡Hoy el Mapa vuelve a la vida!", culmina la restauración y renovación del Mapa en Relieve de Guatemala. ¡Conócelo! | Imágenes: @EBercian_PN pic.twitter.com/8PYgO2ShMC — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 23, 2021

Y este año también se inició con la labor del mantenimiento de la geomorfología de toda la estructura, la cual alberga más o menos de 1800 metros cuadrados de la superficie que ocupa el Mapa en Relieve.

Además, en cuanto a la geomorfología se tardó tres meses en la aplicación de la pintura.

Se contó con la participación de 20 personas de la Municipalidad con el apoyo y asesoría de Derson de la Cruz.

Toda esta gestión fue a través de la Dirección de Cultura y Educación Artística de la Municipalidad de Guatemala.

“Los trabajos en esta magnífica obra comenzaron debido a la preocupación del señor alcalde, y este año ya terminamos el regresar a la vida a nuestro querido mapa”, finaliza Ambrosio.

Obra centenaria

Este año, el Mapa en Relieve cumple 116 años de existir y hasta el momento aún se acercan personas a realizar peticiones y preguntas como “¿por qué no agregan mi pueblo? ó ¿por qué no agregan carreteras? Pero no se puede”, asegura Ambrosio. Pero estas preguntas tienen una respuesta muy simple: no puede ser alterado.

“Debido a que el Mapa en Relieve es Patrimonio Cultural da la Nación, no puede ser alterado. Los datos que están acá son los que dejaron en 1905 cuando se fundó”, agrega.

Contribuyeron:

Ingenieros: Claudio Urrutia (subdirector de la construcción) y Ernesto Aparicio

Dibujantes: Eduardo Castellanos, Salvador Castillo y Eugenio Rosal

Artistas: Domingo Penedo y Antonio Doninelli

Maestro de obras: Cruz Zaldaña.

¡Asiste al Mapa en Relieve!

Puedes asistir de martes a domingo en horarios de 8:00 a 16:00 horas.

Las tarifas son de Q5 a nacionales y Q25 a extranjeros.

* Con información de Edwin Bercián.