Niurka enloquece a sus fans al presumir a su novio 22 años menor

Niurka Marcos es conocida por su fuerte personalidad, pues nunca tiene pelos en la lengua para decir las cosas, muchos menos mostrarse sin o con poca ropa.

Ahora la vedette ha dado de qué hablar porque hace unos días dio a conocer su nueva relación con un hombre 22 años menor que ella.

En su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dio una entrevista y fue cuestionada por la identidad de su nueva pareja, quien apareció en un par de fotografías en su Instagram.

Ante la insistencia, decidió presentar a su nueva pareja, Raúl Palma González.

Él es un modelo, empresario y influencer fitness originario de Yucatán, lugar donde actualmente radica La Mujer Escándalo.

El novio de la estrella confesó que se conocieron en Mérida por medio de unas tías y ella reveló que él fue insistente para tener una relación con ella, por lo que ella cedió a salir con él sin importar la diferencia de edad.

“Cómo no voy a estar feliz si está bien pollito, me encanta porque me divierto mucho con esa gente bien tóxica que dice que parece mi nieto, pocos tienen el privilegio de un sugar baby”, dijo en la entrevista retomada del programa Hoy.